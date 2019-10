Fiera nazionale del Marrone: la campagna insegna, divertendo, grazie ai laboratori didattici di Coldiretti

Alla Fiera nazionale del Marrone, da questa mattina fino a domenica sera, migliaia di bimbi andranno a scuola di campagna, grazie ai laboratori didattici che Coldiretti organizza all’interno del padiglione allestito in piazza Virginio a Cuneo.

Ben 1.000 studenti delle Scuole dell’infanzia e primarie di Cuneo e dei Comuni limitrofi si sono già prenotati per i laboratori di oggi, dalle 8.30 alle 16, e di domani, dalle 8.30 alle 12.

Le famiglie sono attese oggi a partire dalle 16, domani dalle 12 in poi, domenica nell’arco dell’intera giornata. A tenere i laboratori, le Fattorie didattiche aderenti al circuito Educazione alla Campagna Amica di Coldiretti, che per tutto il weekend porteranno in città la campagna e daranno ai più piccoli - e, perché no, ai loro genitori - l’opportunità unica di avvicinarsi alle attività quotidiane delle aziende agricole e di sperimentare come nascono e come vengono trasformati i prodotti che si portano ogni giorno in tavola.

I bimbi potranno cimentarsi con la preparazione dei prodotti da forno, conosceranno il mondo delle api e del miele, si metteranno alla prova con la produzione di formaggi e impareranno a prendersi cura di un orto.

Grazie al progetto Educazione alla Campagna Amica, Coldiretti Cuneo intende proporre coinvolgenti attività, percorsi di sensibilizzazione ed esperienze a tu per tu con chi vive ogni giorno il mestiere dell’agricoltura, per far conoscere ai cittadini e consumatori di domani l’origine dei prodotti e per far maturare in loro i principi di un’alimentazione sana, fatta di cibo locale e di stagione, il rispetto per l’ambiente e per il territorio.

Ai piccoli partecipanti dei laboratori, Coldiretti donerà una Mela Rossa Cuneo IGP da gustare, dentro una scatola che ne racconta storia, caratteristiche e curiosità. Un altro modo per imparare, con gusto e semplicità.