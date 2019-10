"Fotografiamo per condividere": Instagramer alla Fiera del Marrone di Cuneo per catturare i migliori scorci della città

C’è sempre più fermento nella collaborazione tra l’ATL del Cuneese e la Instagram Community IGWorldclub che vedrà gli Instagramer presenziare, macchina fotografica al collo, ai principali eventi dell’autunno cuneese. Il prossimo fine settimana vedrà ospiti a Cuneo rappresentanti del team di IG Alessandria, IG Langhe Roero Monferrato e IG Piemonte.

La giornata del sabato sarà a loro disposizione per catturare negli scatti i migliori scorci della città allestita con la Fiera Nazionale del Marrone: caldarroste fumanti, dolci e prodotti locali saranno assoluti protagonisti. Domenica 20, sarà invece la volta della Grande Castagnata di Frabosa Soprana. Qui il formaggio Raschera, i funghi, le paste di meliga e le immancabili caldarroste saranno oggetto delle loro attenzioni.

“Il progetto alla base del coinvolgimento delle principali community Instagram italiane sul territorio cuneese – spiega il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi – nasce dalla potenzialità che questo canale social ha nel condividere immagini. La fotografia racconta, evoca, invita e… come propone lo slogan di IG Piemonte, aggrega! Se incontrerete dunque i nostri instagramer a spasso per il Cuneese, non esitate, sorridete!”

I prossimi appuntamenti che vedranno la partecipazione dei team di IGWorldclub nel Cuneese saranno le Notti delle Streghe a Rifreddo, la Mostra della pecora Sambucana a Vinadio, l’Uvernada a Saluzzo e Peccati di Gola a Mondovì (info e programmi www.cuneoholiday.com).