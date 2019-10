Nuove serate live con la musica del cantautore piemontese Andrea Giraudo

Nuovo appuntamento di musica live con il cantautore Piemontese Andrea Giraudo che domenica 20 ottobre torna a esibirsi in concerto.

Questa volta la location è la Vineria Dà Ambros a Lequio Berria, in provincia di Cuneo, per apericene in musica a partire dalle ore 20.00

Andrea ricomincia le sue tappe live dopo i grandi successi dell'estate che lo hanno portato in tour per l'Italia. dalle Tremiti alla Romagma, nel bresciano, all'importante fiera dell'artigianato di Bergamo e in Veneto dove tornerà la prossima settimana a Vicenza. Numerosi i riconoscimenti ottenuti, tra cui il premio “Andrea chi?” durante l’edizione 2019 del Radio Alba Festival, che lo porterà ad esbirsi in una data al DiavoloRosso di Asti.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali social di Andrea Giraudo:

INSTAGRAM: www.instagram.com/andreagiragiraudo/?hl=it

FACEBOOK: www.facebook.com/staffandreagiraudo/

YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UC-hzh372fqtUK2UfTfaG82A/featured