Domenica 20 ottobre Piazza Europa di Cuneo verrà presa d’assalto da “Il Villaggio delle Pro Loco”: ben 11 realtà associative della Granda si sono date appuntamento per dilettarsi nella preparazione di deliziosi manicaretti a base di prodotti enogastronomici tipici del nostro territorio.

In linea con la Fiera del Marrone ciascuna Pro loco presenterà un piatto tipico della zona che rappresenta, per far gustare il meglio delle tradizioni e della genuinità della Granda, e il tutto con l’utilizzo di stoviglie biocompostabili, per il rispetto dell’ambiente e per favorire la raccolta differenziata.

Presso gli stand allestiti intorno alla fontana si troveranno friciule con salame di Canale, ravioli ai porri di Cervere, gnocchi al Raschera Dop di Magliano Alpi, ravioli burro e salvia di Lesegno, le tipiche Ravioles della Valle Varaita preparate dalla pro loco di Villa di Verzuolo, passando poi ai maialini allo spiedo di Pianfei, il tipico fritto misto alla piemontese proposto dalla pro loco di Priocca, l’arrosto con sugo di nocciole di Cortemilia, l’hamburger rustico Vergnese con tomino alla piastra, gnocco fritto salato e dolce con crema di nocciole, le quaquare di Genola con Nutella, torta di nocciole con crema al cioccolato e frittelle di mele.

Novità che renderà la location più gradevole, la zona pranzo con posti a sedere sarà allestita sulla piattaforma, usata in periodo invernale per il pattinaggio su ghiaccio.

Domenica 20 ottobre, in Piazza Europa ce ne sarà per tutti i palati.