Bra, presentato il calendario delle “Cene d’autore” al ristorante didattico dell’Istituto “Velso Mucci”

La notizia è di quelle ghiotte. Il rinomato Ristorante didattico dell’Istituto “Velso Mucci” di Bra riapre i battenti ed invita tutti al nuovo ciclo delle cene stellate. Unico nella provincia di Cuneo per la sua peculiarità didattica, il Ristorante viene gestito completamente dagli studenti, che si disimpegnano nei vari compiti, sotto l’attento sguardo dei docenti dei diversi indirizzi.

Un orgoglio tutto braidese, che si celebra ogni volta nell’affrescato ed elegante salone, che un tempo ospitava la Chiesa del convento di Santa Chiara. Se il voto alla “locascion” è sempre “diesci”, la nota caratteristica è il coinvolgimento di prestigiosi chef, diversi in ogni data, che affiancano e coordinano i ragazzi nella realizzazione dei piatti da presentare in tavola, in abbinamento a vini d’eccellenza.

Da piacere a lusso e da lusso a sofferenza per il portafoglio, verrebbe da dire. Ricordiamoci però che c’è sempre il voto di Alessandro Borghese che può ribaltare il risultato. È il caso di questo ristorante didattico in cui i clienti possono godersi una cena fuori casa, senza essere costretti a piangere al momento del conto, che si aggira intorno ai trenta euro.

In sala, gli alunni possono mettere alla prova la loro capacità, accogliendo gli ospiti, servendo ai tavoli con disinvoltura e simpatia, così come i giovani dell’indirizzo commerciale, che firmano le fatture e badano alla cassa. Particolarmente stimolante il ruolo degli allievi in cucina, i quali hanno l’opportunità di lavorare gomito a gomito con le star dei ristoranti più rinomati del circuito gastronomico locale e carpire segreti per la loro futura attività.

I primi tre appuntamenti al Ristorante didattico, ubicato nel cortile dell’Istituto (via Craveri 8), sono in programma mercoledì 23 ottobre con lo chef Walter Ferretto del ristorante “Il cascinale nuovo” di Isola d’Asti; mercoledì 13 novembre con Simone Panero (ex alunno del “Velso Mucci”) del ristorante “Il cortile” di Diano d’Alba; mercoledì 11 dicembre con lo chef Andrea Larossa del ristorante “Larossa” di Alba.

La sfida a colpi di piatti gourmet proseguirà anche nel 2020, con altre cinque cene stellate tutte da gustare a partire dalle 19.30 presso il Ristorante didattico del Mucci. Il clima di fresca giovialità e raffinata qualità l’hanno fatto diventare, a ragione, un saldo punto di riferimento per i buongustai: tradotto, occorre sempre prenotare con anticipo sul sito www.iismucci.it; 0172/413320; ipcmucci@libero.it. Noi ci siamo stati e lo consigliamo!