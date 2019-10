Nonni e volontari dell’asilo Regina Margherita di Saluzzo preparano i “mundaj” per i bambini

Consueta caldarrostata all’Asilo Regina Margherita di Saluzzo.

Questo pomeriggio, alle 15, nonni e volontari del Consiglio di Amministrazione dell'asilo, guidato dal presidente Mario Botta, hanno preparato i tradizionali “mundaj” per tutti i bambini e le loro famiglie.

Dopo un momento di riposo, i piccoli alunni sono andati a vedere come procedeva la cottura delle castagne e poi sono rientrati in classe ad aspettare i papà e le mamme, in attesa della merenda preparata dalle cuoche Anna e Franca.

Nei giorni precedenti, con l'aiuto delle insegnanti, i piccoli avevano realizzato un lavoretto che hanno regalato ai genitori. La festa si è svolta nel cortile dell’asilo, dove i bambini hanno potuto giocare fino a tarda sera.