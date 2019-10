Julio Berisso in mostra a Berlino con uno scatto delle Langhe in modalità inverno

Ogni giorno un fotografo si sveglia e sa che dovrà scattare più veloce degli altri, o avere una di quelle ispirazioni speciali che - click - daranno vita a scatti tutto fuorché comuni.

È questo il caso di Julio Berisso , che un bel giorno ha pensato di dedicare una foto alle Langhe in modalità inverno. Risultato? L’immagine finirà per direttissima in mostra alla BBA Gallery di Berlino il 25 ottobre con il titolo “Langa Invernale”.

Ennesima prova d’autore per il fotografo che vive a Bra, già protagonista di esposizioni di successo in molti paesi del mondo.

Julio Cesar Berisso non ha bisogno di tante presentazioni, ma per chi non conoscesse il sessantottenne artista italo argentino, un modo per redimersi, ovviamente c’è. Visitare la pagina Facebook dal titolo Fotografias J.c,berisso. Dateci un’occhiata, ne varrà la pena!