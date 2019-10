Cantieri sull’A6 Torino-Savona: previsti rallentamenti sull’Autostrada dei Fiori

Ancora cantieri sull’autostrada A6, la Torino-Savona.

Le direzioni d’esercizio dell’Autostrada dei Fiori hanno reso noto che potrebbero verificarsi rallentamenti dovuti alla presenza di cantieri sulla sede autostradale.

In direzione Savona, tra Ceva e Millesimo, vi sarà una deviazione della carreggiata dal chilometro 82(+450) al chilometri 83(+550) sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, sino al 04 novembre 2019.

Qui verrà attuata una gestione dinamica delle corsie, vale a dire con movimentazione delle barriere spartitraffico in modo tale da garantire due corsie di marcia nei giorni e nella direzione con previsione di maggior flusso di traffico (due corsie verso Savona e una verso Torino dal lunedì pomeriggio fino al pomeriggio della domenica successiva e viceversa due corsie verso Torino e una corsia verso Savona dalla domenica pomeriggio fino al pomeriggio del lunedì successivo).

Sempre tra Ceva e Millesimo è prevista la chiusura della corsia di sorpasso, per l’adeguamento della galleria Montezemolo (dal km 89+500 al km 92+500 sud, sino 06 dicembre 2019).

In Liguria, tra Millesimo e Altare, chiusura della corsia di emergenza e marcia per i lavori di miglioramento della sicurezza del Viadotto Tapello, dal km 101+700 al km 102+750 sud, sino al 12 marzo 2020.

In direzione Torino, infine, tra Millesimo e Ceva, restringimento della carreggiata dal km 83+550 al km 82+450 nord, in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, sino al 4 novembre 2019. Anche in questo caso verrà attuata la gestione dinamica delle corsie.