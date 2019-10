Caramagna in lutto per la prematura morte di Vittorio, gli organizzatori annullano la sagra della Frittella

La notizia della prematura morte del piccolo Vittorio che è giunta questa mattina ha scosso tutta la comunità caramagnese. In programma la 16^ Sagra della Frittella di Caramagna. In rispetto alla famiglia la tradizionale festa non si svolgerà. Così come comunicato dalla associazione Torrecara attraverso un post su facebook che riportiamo integralmente.

"Oggi 19 ottobre apprendiamo la notizia della prematura scomparsa, avvenuta oggi, del piccolo Vittorio di 3 anni, rimasto vittima di un incidente mentre era in casa della nonna a Caramagna Piemonte.



Una scomparsa che ha sconvolto la nostra piccola ma solidale comunità. Pertanto, in accordo con l'Amministrazione del Comune di Caramagna, che patrocinava l'evento, abbiamo deciso di annullare la 16^ edizione della Sagra della Frittella e testimoniare così, come comunità di Caramagna, la nostra vicinanza alla famiglia del piccolo Vittorio. Siamo sicuri che comprenderete il nostro gesto. Grazie a tutti."