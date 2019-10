Italia-Stati Uniti: un'amicizia che passa anche attraverso il Piemonte

Bellissimo convegno di successo organizzato nell’Ambasciata Italiana di Washington dal Consiglio Italia-USA presieduto dall’Economista torinese Domenico Siniscalco. Fra i presenti, il Banchiere, amico e concittadino Beppe Ghisolfi, rappresentante italiano nel Gruppo europeo e mondiale delle Casse di Risparmio. Intervenuti il Ministro degli Esteri Di Maio, la Vicepresidente della LUISS Paola Severino

Un’amicizia quanto mai decisiva e strategica sullo scacchiere internazionale odierno, bisognoso di recuperare un approccio diplomatico alle varie questioni commerciali e militari in atto, e che parla anche piemontese. Grazie all’evento organizzato di recente a Washington dal Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti e dal suo Presidente, l’Economista torinese Domenico Siniscalco, presso l’Ambasciata della Repubblica Italiana negli Stati Uniti.



Un convegno di altissimo prestigio e rilievo per la capacità di prospettare soluzioni sinergiche e condivise, al quale sono intervenuti, fra gli altri, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la Vicepresidente della LUISS Paola Severino. Era presente l’amico e concittadino Beppe Ghisolfi, negli stessi giorni a Washington come esponente del Gruppo europeo e mondiale delle Casse di Risparmio, autore del best sellers “Banchieri” dove si trova pubblicata la biografia di Siniscalco nel novero dei “magnifici 35” che conferiscono prestigio anche globale al mondo economico-finanziario del nostro Paese.



Padrone di casa S.E. Armando Varricchio, Ambasciatore dello Stato Italiano negli USA