Saluzzo: via Gualtieri torna ad essere passerella di moda: clienti e negozianti insieme per vivacizzare la via

Saluzzo, la sfilata "La moda secondo noi" in via Gualtieri, nell'edizione dello scorso anno

I commercianti di via Gualtieri, invitano alla 4° edizione di "La moda secondo noi".

Alle 17 sfileranno lungo la via clienti con capi e accessori di Profumeria Giordano, Mondo Bimbi, Slalom Sport, Emporio tessile, la Bottega dell’erba viva, Estrò, M&L Stile, Girotondo.

Ancora una volta via Gualtieri diventa una passerella per presentare le nuove collezioni autunno/inverno 19/20. Famiglie e piccoli negozianti sono nuovamente insieme per vivacizzare la via del basso centro storico cittadino.

Oggi sabato 18 e domani domenica 20, acquistando in uno dei negozi della via si potrà partecipare all’estrazione della lotteria durante la sfilata.

Dalle 10 alle ore 20 di domenica è vietato il transito delle auto per l’allestimento e lo svolgimento della 4° edizione della sfilata.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune e di Terres Monviso.