Attacca bottone… di cioccolato

Si sta svolgendo a Perugia, patria della Perugina e del Bacio, il cioccolatino più famoso al mondo, la XXVI edizione di Eurochocolate che si protrarrà fino al 27 ottobre.

Eurochocolate è la festa del cioccolato per eccellenza, una kermesse di importanza internazionale, che ogni anno con i suoi eventi attira così tanti visitatori da ogni parte non solo d’Italia da superare sempre l’edizione precedente.



Se davvero si ama il cioccolato non è possibile lasciarsi sfuggire questa ghiotta occasione e ritagliarsi qualche giorno di vacanza per visitare Perugia, splendida città d’arte, storia e cultura.



Il claim di quest’anno è #attaccabottone. Al posto d’onore un oggetto di uso comune e quotidiano, carico di valore simbolico, i cui primi esemplari rinvenuti nella Valle dell’Indo risalgono al 2800 a.C.

Perugia attacca bottone con tutti, con simpatiche iniziative, percorsi creativi, divertimenti e golosità che attireranno “bambini” di tutte le età.



Le vie del centro storico sono invase da bottoni di ogni forma e materiale, perfino di gres porcellanato dipinto a mano. Il peso oscilla dai 4 ai 350 grammi del Maxi Bottone. Vi è perfino una tavoletta da 100 grammi “Nata con la Camicia” rivestita di una camicia con il classico colletto e i bottoni sullo sparato.



La centralissima Piazza Matteotti si è trasformata nella Piazza dei Bottoni, dove (con orario continuato dalle ore 10 alle 20 e il sabato fino alle 22) i visitatori possono realizzare colorati bottoni di cioccolato dalle mille sfumature, da portare a casa insieme allo stampo in silicone. Li guida un maestro cioccolatiere durante tutte le fasi della preparazione, dalla colatura fino al modellaggio.



Infinite le manifestazioni dedicate al “cibo degli dei”: convegni, degustazioni, laboratori di dolcezze, attività ludico-didattiche. Effluvi e aromi a cielo aperto da solleticare le papille gustative.



Non mancano come sempre gli “Incontri con l’autore” presso la libreria Feltrinelli, dove gli scrittori presentano le loro opere, mentre si degusta squisita cioccolata calda.

Giovedì 24 ottobre si svolge un importante summit internazionale sul tema “Il cacao come leva di sviluppo delle comunità rurali e urbane nei paesi produttori”, con lo scopo di promuovere una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva in paesi come la Colombia, il Brasile e la Bolivia che producono il cacao.

Non ci resta, quindi, che visitare Perugia, città ricca di fascino e di dolcezze che riconciliano con la vita. E non dimentichiamo di visitare la grande “Merceria tutto cioccolato” e fare rifornimento dei prodotti della linea #attaccabottone di Costruttori di Dolcezze che invitano a cucire o a ricucire i rapporti che ci stanno a cuore.



Cristiana Lo Nigro