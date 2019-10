Coldiretti Cuneo: oggi e domani alla Fiera del Marrone ghiotte ricette “local” con gli agrichef Campagna Amica

Dopo il successo di ieri, nuovi show cooking a base di castagne, funghi (e molto altro) oggi alle 11 e domani alle 17 nello stand Coldiretti in piazza Galimberti

Belle da vedere e ascoltare, buone da mangiare. Sono le ricette che gli agrichef degli agriturismi Campagna Amica svelano nei laboratori del gusto di Coldiretti Cuneo in scena alla Fiera nazionale del Marrone.



Dopo il successo del primo appuntamento ieri pomeriggio, proseguono tra oggi e domani in piazza Galimberti i laboratori Coldiretti, veri show cooking tenuti dagli agrichef, cuochi contadini degli agriturismi Campagna Amica, che portano nel salotto di Cuneo sapori, gusti e tradizioni delle nostre vallate.



Al centro ci sono i frutti della terra - a partire dalla regina dell’autunno cuneese, la Castagna Cuneo IGP - che gli agrichef raccontano e utilizzano per preparare in tempo reale stuzzicanti piatti proposti in assaggio ai partecipanti degli show cooking.



Oggi, sabato 19 ottobre, è la volta dei ravioli di grano saraceno con sugo di funghi e castagne. È questo il piatto che, alle ore 11 nello stand Coldiretti in piazza Galimberti, preparerà un agrichef Campagna Amica, svelando curiosità e trucchi del mestiere. L’ultimo appuntamento con il gusto attende cuneesi e visitatori domani alle ore 17 nello stand Coldiretti, con le tagliatelle di castagna con toma e pere. Ai piatti saranno abbinati vini di Langa, presentati direttamente dai produttori Campagna Amica.



Molto apprezzati, nell’appuntamento di ieri, gli gnocchi di patate e zucca con sugo di porri, salsiccia e castagna. Una ricca preparazione accompagnata da un assaggio di birra Baladin, nel segno di un connubio, quello tra Coldiretti e Baladin, che rivendica con orgoglio l’origine delle eccellenze della nostra terra, dai prodotti agroalimentari alla birra agricola.



I laboratori del gusto Coldiretti sono spettacoli coinvolgenti in cui gli agrichef esplorano il territorio e la sua grande biodiversità contadina. Sono iniziative curiose e coinvolgenti con cui Coldiretti prosegue il suo impegno quotidiano nel diffondere il consumo consapevole di prodotti locali e stagionali.



Gli appuntamenti di oggi (ore 11) e di domani (ore 17) sono gratuiti e accessibili fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le prenotazioni si effettuano allo stand Coldiretti in piazza Galimberti.