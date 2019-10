Incidente questa mattina, sabato 19 ottobre, a Savigliano. Il conducente di una vettura è uscito fuori strada e l'auto si è ribaltata in via Bisalta nei pressi della rotatoria per la piscina comunale. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 6,45.

Sul posto è intervenuto l'equipe medico sanitario per i soccorsi e i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Non si registrano feriti gravi.