Donna di 72 anni trovata morta in casa presso località Motta di Castelletto Stura

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 18 ottobre, è stata rinvenuta in un’abitazione in località Motta di Castelletto Stura una donna di 72 anni senza vita.



A dare l’allarme i parenti che non avevano più avuto notizie. Gli stessi una volta giunti nei pressi dell’abitazione in piena campagna, dove la donna risiedeva, non avendo ricevuto risposta, hanno aperto la porta con un arnese e si sono introdotti all’interno dove è stata trovata priva di vita.



Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi dell’equipe medico sanitaria i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. In loco anche i carabinieri per i rilievi del caso. E’ in corso l’esame autoptico per accertare le reali cause della morte della donna. Secondo una prima analisi le cause della morte potrebbero essere riconducibili a cause naturali.