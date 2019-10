Come usare la piscina tutto l’anno grazie alle coperture

Fine dell’estate non significa necessariamente fine dei tuffi nella piscina di casa. Ciò è possibile grazie a soluzioni innovative e di design studiate appositamente per prolungare tutto l’anno la fruizione della piscina: le coperture.

Si tratta, in sostanza, oltre che di poter godere di un microclima idoneo ad utilizzare la piscina anche durante i mesi più freddi, di proteggerne le superfici e le tubature dai potenziali danni causati dagli agenti atmosferici esterni, con conseguente rallentamento del processo di invecchiamento, e di scongiurare l’insorgenza di alghe e microrganismi. Inoltre, va ricordato che lasciare una piscina scoperta durante i mesi invernali comporta una notevole spesa economica: per mantenere l’acqua pulita, infatti, sarà necessario un alto consumo di energia elettrica, indispensabile per l’alimentazione dell’impianto di filtrazione, e un uso frequente di appositi prodotti. Senza considerare, da ultimo infine, i rischi che una piscina scoperta può comportare per tutti coloro che dovessero trovarsi a camminare sui bordi della vasca, resi scivolosi dal clima invernale.

Con una copertura per piscine, dunque, si possono evitare contemporaneamente numerose problematiche. Si tratta di un mondo ampio e variegato, che propone soluzioni per ogni esigenza, sia pratica che estetica, e per ogni tasca.

Volendo continuare ad utilizzare la piscina di casa anche con temperature non proprio elevate, le soluzioni più adatte sono sicuramente le coperture basse – essenziali oppure le coperture alte – living.

Nella prima categoria ritroviamo coperture telescopiche o motorizzate, amovibili e scorrevoli, facili da utilizzare:







Copertura ultra bassa , polivalente e discreta, composta da moduli sollevabili e smontabili.

Copertura bassa scorrevole , dotata di maniglie invisibili che ne consentono la presa in ogni punto.

Copertura telescopica ultra bassa ,tecnologia elevata e massima comodità

Copertura bassa amovibile , con rotelle per un agevole scorrimento.

Copertura bassa cristal , dalla trasparenza assoluta.

Copertura bassa motorizzata , versatile e dal design unico.

Copertura bassa telescopica , un vero concentrato di tecnologia.

Copertura per piscina fuori terra, economica e di elevata qualità ed adatta a piscine non interrate.







Invece, tra le coperture alte – living, in grado di diventare un vero e proprio prolungamento della casa, ritroviamo:







Copertura alta curva indipendente , disponibile anche in legno. Modulabile e progettata su misura, offre un’imbattibile copertura contro neve e vento.

Copertura alta curva addossata , disponibile anche in legno. Con numerose aperture lungo tutta la struttura, garantisce tenuta agli agenti atmosferici invernali.

Copertura alta curva murale , disponibile anche in legno, dotata di una grondaia per lo scolo dell’acqua piovana.

Copertura per piscina medio-alta , disponibile in forma curva o angolare e con un’altezza massima di ben 1,80 metri.

Copertura alta angolare indipendente , modulabile e su misura, risulta ampiamente resistente.

Copertura alta angolare addossata , di estrema tenuta e con varie aperture.

Copertura alta angolare murale , con garanzia “zero bloccaggi” .

Copertura alta curva rotonda in legno, funzionale e di grande eleganza.







