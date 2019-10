Ecco tutto quello che devi sapere su un’assicurazione per moto 600

Gli amanti delle due ruote sanno bene quanto sia importante l’assicurazione per moto e sanno anche che può rappresentare un costo elevato se non si sceglie una polizza conveniente. Prima di scegliere quale assicurazione sottoscrivere, è utile conoscere le caratteristiche principali delle polizze per moto.

Durata dell’assicurazione

La prima caratteristica da valutare delle assicurazioni per moto 600 cc è la loro durata. Non bisogna per forza sottoscrivere una polizza di durata semestrale o annuale, ma si può anche optare per un’assicurazione che copra un periodo di tempo minore, utile ad esempio se si utilizza la moto solo nel periodo estivo.

In alternativa, sempre nell’ottica del risparmio, si potrebbe scegliere una polizza che copra un determinato numero di chilometri, così da avere la libertà di utilizzare il veicolo in qualunque momento dell’anno.

Franchigia

Con franchigia si intende la somma a carico del cliente in caso di danno. Al momento della stipula del contratto si può fissare una franchigia fissa, o in alternativa una franchigia in percentuale. È importante prendere in considerazione questo elemento perché scegliendo di fissare una franchigia più alta si avrà una riduzione del premio assicurativo.

Il consiglio è di non fissare una franchigia troppo alta solo per risparmiare, perché nel caso in cui si dovesse fare un danno ci si troverebbe costretti a pagare una somma di denaro considerevole.

Massimali

Con massimali si intende invece la cifra massima di cui l’assicurazione si fa carico. Ogni polizza ha il suo massimale e se con un incidente si fa un danno economicamente maggiore la compagnia assicurativa non sarà tenuta a pagare l’eccedenza.

Per ridurre il premio assicurativo si possono ridurre i massimali. Una riduzione eccessiva di questi ultimi è però rischiosa, perché in caso di grave incidente è probabile che il danno calcolato sia elevato e che si sia costretti poi a risarcire di tasca propria.

Coperture assicurative extra

Per i clienti che desiderano di più dalla loro assicurazione sono messe a disposizione delle coperture assicurative extra. Come è facile intuire, scegliendo di aggiungere al contratto queste coperture aggiuntive il prezzo dell’assicurazione cresce.

Molto gettonate sono la copertura in caso di furto della moto e l’assicurazione contro l’incendio della stessa. Si può anche scegliere di sottoscrivere la kasko, un’assicurazione che copre la maggior parte degli imprevisti e che si propone dunque come polizza completa.

Come scegliere la migliore assicurazione per moto 600?

Per scegliere la migliore assicurazione per moto 600 è utile fare un confronto tra le diverse polizze disponibili per le moto di questa cilindrata. Grazie a Qualepolizza.net è possibile fare un rapido confronto online delle assicurazioni disponibili, così da individuare quella più conveniente e che abbia le coperture assicurative che si desiderano.

Utilizzare questo comparatore di polizze moto online consente di risparmiare sull’assicurazione, senza dover rinunciare alle coperture necessarie. Il comparatore mostra le soluzioni proposte da tutte le migliori compagnie assicurative in Italia che si occupano di moto di cilindrata 600 cc, consentendo al cliente di scegliere tra le polizze di base e quelle con coperture extra, come la copertura contro il furto e gli incendi.

Nella valutazione del prezzo della polizza per la moto bisogna tener conto che il costo finale dell’assicurazione varia anche in base alla regione italiana in cui si vive. Nel nostro paese non è insolito osservare delle nette variazioni di prezzo da una regione all’altra.

Sebbene il costo medio di un’assicurazione per moto 600 cc sia di circa 500 euro all’anno, non bisogna stupirsi che in alcune aree del paese il premio assicurativo possa quasi arrivare a raggiungere una cifra doppia. Utilizzando il comparatore online di Qualepolizza.net sarà possibile individuare la soluzione assicurativa offerta al prezzo più conveniente.