Investire responsabilmente con BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura

Si arricchisce l’offerta di finanza etica di Cassa Centrale, con uno strumento finanziario innovativo, NEF Ethical Global Trends SDG, collocato dalle banche del Gruppo, tra cui la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura.

Il nuovo fondo, un azionario puro, investe nei trends di fondo dell’economia selezionando le società che si sono impegnate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibili prefissati dall’Onu.

“Investire nel futuro che vorremmo – commenta il direttore generale Mauro Giraudi - è l’obiettivo del nuovo fondo lanciato a inizio ottobre da Nef, che arricchisce l’offerta di fondi etici della nostra banca.”



La finanza etica è sempre più un’esigenza per chi vuole investire in aziende e paesi che rispettano alcuni requisiti in ambito sociale, ambientale, di buona condotta e di governance.

“L’attenzione a investire rispettando i diritti delle persone e dell’ambiente è sempre più una necessità che stiamo riscontrando anche sul nostro territorio. – conclude Mauro Giraudi – Le banche di credito cooperativo hanno l’etica nel proprio Dna e porre l’eticità come principio alla base degli investimenti è una conseguenza della nostra natura”.

Il fondo investe nei trends del futuro con un positivo impatto sul pianeta, come la gestione dei rifiuti e degli scarti, il trattamento delle acque, la mobilità elettrica, la sostituzione della plastica e dell’acciaio, l’invecchiamento della popolazione, la valorizzazione delle risorse locali.