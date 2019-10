Monopattino Elettrico: via libera a Milano, ecco le regole

Monopattini elettrici a Milano: finalmente via libera!

Dopo tanti tira e molla, finalmente, sembra che il Comune di Milano abbia dato il via libera all’utilizzo dei monopattini elettrici, finora approvato e poi bloccato per diverse volte. Adesso sembra la situazione si sia stabilizzata e gli amanti delle due ruote elettriche avranno la possibilità di scorrazzare sotto la Madonnina seguendo però determinate regole basilari, che disciplinano l’utilizzo di questo strumento, ormai visto come vero e proprio mezzo di trasporto.

L’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici, Marco Granelli, ha dichiarato che la città di Milano è totalmente a favore dell’innovazione e della sostenibilità relativa alla mobilità flessibile, sottolineando però quanto sia necessaria la cooperazione di pedoni ed utenti dei mezzi elettrici. E’ proprio per questo motivo che sono state elaborate e sancite delle regole precise per permettere un inserimento funzionale dei monopattini elettrici, sempre più venduti e dalle caratteristiche particolari, come si può osservare navigando sul sito web monopattinoelettrico.pro .

Monopattini elettrici a Milano: le regole

A fronte di un sicuro inserimento dei monopattini elettrici, il Comune di Milano ha stabilito delle regole ben precise che ne disciplinano l’utilizzo. In particolar modo, tra le principali, troviamo le seguenti:

ogni veicolo dovrà essere dotato di luce, ai fini della sicurezza dell’utente e degli gli altri;

oltre alle luci i veicoli dovranno avere un numero identificativo e dei limitatori di velocità;

i monopattini potranno sostare soltanto negli stalli di sosta situati al bordo della strada, già previsti per le biciclette.

Boom di monopattini: le varie tipologie in commercio

Fino a poco tempo fa, i monopattini venivano visti soltanto come dei giochi pensati per bambini. Questo mezzo ha subito una rapida evoluzione diventando elettrico e divenendo invece uno dei mezzi di trasporto più apprezzati tra gli adulti, soprattutto per poter far fronte al caos della vita cittadina. Non inquinare è sempre più uno dei principali bisogni di ogni cittadino attento e utilizzare un monopattino elettrico sembra essere una delle soluzioni più ricercate.

In commercio, attualmente, sono presenti diverse tipologie di monopattini; scegliere il più adatto alle proprie esigenze è semplice se si vanno a valutare gli aspetti principali:

quanto peso dovrà trasportare il monopattino;

robustezza;

potenza;

capacità della batteria.

Tra i modelli più venduti, sembrano spiccare i seguenti:

–Xiaomi Mi M365: sembra essere il miglior prodotto in commercio, per quanto concerne il rapporto qualità – prezzo. È costruito in alluminio e magnesio e risulta quindi essere un prodotto indistruttibile. Appare elegante alla vista e la sua frenata rigenerativa, aiuta a far durare la carica per un periodo superiore alla norma. Si ricarica in 4 ore e può arrivare a percorrere 30km ad una velocità massima di 25km/h.

–Takira Tank 500TT – monopattino elettrico con sella: questo monopattino elettrico per adulti è senza dubbio il modello con sedile con un miglior rapporto qualità – prezzo. La carica completa si ottiene in un periodo che va tra le 4 e le 6 ore e con una carica può percorrere circa 20-25km. È dotato di 2 specchietti posti sul manubrio, che aumentano la sicurezza per l’utente.

Questi sono soltanto due dei modelli più venduti, ma le possibili varianti sono davvero numerose, sia per quanto riguarda i monopattini elettrici per adulti che quelli per bambini. Acquistare un monopattino può quindi rivelarsi una buona soluzione per muoversi in tranquillità in città, senza inquinare e senza dover sottostare ai ritmi imposti dai mezzi pubblici. Un mezzo ideale per grandi e piccini, facile da utilizzare, veloce e soprattutto molto economico rispetto ad un altro mezzo di trasporto.