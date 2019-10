Bra, come ogni terza domenica del mese, torna puntuale il Mercato della Terra

Chi l’ha detto che Cheese è passato? Domenica 20 ottobre il meglio dei cibi a km zero targati Slow Food saranno protagonisti sui banchi del Mercato della Terra di Bra. A partire dai formaggi che saranno accompagnati dalle eccellenze locali come pane, vino, miele, salumi, confetture, ortofrutta di stagione di tutti i colori.



Sotto i portici di corso Garibaldi, dalle ore 8 alle ore 17, i visitatori potranno fare il pieno di gusto, grazie alla ricca offerta, proposta con successo ogni terza domenica del mese.



Il Mercato della Terra, come spiega la Condotta Slow Food di Bra, non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia della chiocciolina, appoggiato dal Comune di Bra e dal Mercato Campagna Amica al fine di premiare un’enogastronomia di assoluta eccellenza.



Parole d’ordine? Buono, pulito e giusto.