Bra, niente Festa dei frutti d’autunno domenica 20 ottobre

Non è ancora certo, ma potrebbe svolgersi domenica 10 novembre la Festa dei frutti d’autunno di Bra. La manifestazione, giunta alla 13ª edizione era in programma domani, domenica 20 ottobre, ma è stata annullata a causa delle previsioni meteo sfavorevoli. Perché diciamolo, oltre le castagne e compagnia bella, anche il fascino della pioggia è di stagione (Tino Gerbaldo docet).



Ma questo è ottobre, il mese delle foglie rosse, del camino, del tè caldo. Delle giacchette in moda tartan, dei collant venti denari, dell’ombrello in borsetta. È l’autunno, che porta il freddo, che fa tanto romantico. E non dite di no.