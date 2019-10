Bra, nuovo successo per la “Passeggiata in Rosa” organizzata dall’Associazione “Noi come Te”

Camminare non ha mai fatto così bene, è proprio il caso di dire. Salute, sport e volontariato in favore di una tematica importante e fortemente attuale come quella del tumore al seno e, soprattutto, per invitare le persone alla prevenzione.



La “Passeggiata in Rosa”, organizzata dall’Associazione “Noi Come Te” di Bra ha chiuso la sua quarta edizione con un vero e proprio successo. Dalle 20.30 di venerdì 18 ottobre, oltre un centinaio di braidesi, tra i quali il sindaco Gianni Fogliato, si sono dati appuntamento in via Cavour per poi seguire un percorso che ha previsto un’immersione nel centro della città.



Al termine della passeggiata, tè caldo, pasticcini, bagnetto verde, focaccia e salsiccia di Bra per tutti. Un’iniziativa patrocinata dal Comune e resa possibile, grazie al coinvolgimento di Bra Walking e l’asse Grandi Cuori, oltre ad una pletora di persone che hanno lavorato dietro le quinte, offrendo un prezioso contributo.



A dare il via alla passeggiata Norma Costantino, presidente di “Noi come Te donne operate al seno” che, alla conclusione dell’evento, ha ricordato i prossimi appuntamenti: “ Stiamo organizzando il corso di arte terapia in luogo e date ancora da definire, mentre Bra Walking invita alle camminate in programma il martedì ed il venerdì a partire dalle 19.45, con partenza dall’ufficio postale di via Adua”. Tutto gratis, rigorosamente.