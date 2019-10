Il ritorno delle mandrie dagli alpeggi apre la 21esima edizione di Paesanainpiazza

Con la demonticazione delle mandrie, il ritorno del bestiame dagli alpeggi dopo la stagione estiva, si apre oggi – a Paesana – la 21esima edizione di “Paesanainpiazza”, rassegna dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e della zootecnica in programma anche domani, domenica 20 ottobre.

Un appuntamento ormai consolidato, entrato nella tradizione del territorio, e che negli anni ha saputo crearsi un posto tutto suo nel “settore” delle fiere e sagre cuneesi e non solo.

Mandrie e malgari sfileranno per le vie del centro paese, poi confluiranno sul Lungo Po. La disposizione del bestiame nelle “gravere”, i prati verdi lungo la sponda orografica sinistra del Po, connota fortemente l’esposizione zootecnica, immersa nella natura incontaminata.

Domani, invece, le vie del centro, invece, diventano una vera e propria “vetrina a cielo aperto” per i prodotti e le peculiarità del territorio.

Ecco il programma integrale.

SABATO 19 OTTOBRE

dalle ore 15.30: sfilata dei capi di bestiame per le vie del paese, arrivo e sistemazione sul Lungo Po. Pomeriggio con dimostrazioni di caseificazione per adulti e bambini e spettacolo equestre presso il Lungo Po.

dalle ore 19.30: “Cena della fiera”, aperta a tutti (Menù: tre antipasti, primo, secondo, contorno e dolce - euro 22 bevande comprese). Prenotazione obbligatoria entro il 17 ottobre al numero 0175.94105. L'intera serata sarà allietata da buona musica.

DOMENICA 20 OTTOBRE

dalle ore 8: sul Lungo Po affluenza delle mandrie ed apertura della mostra mercato del bestiame bovino, ovino, caprino, equino e dei mezzi agricoli. Sempre sul Lungo Po, vicino alla pista da basket, abbattimento di un abete malato mediante la tecnica del tree climbing. Costruzione, con l'ausilio di una segheria mobile, di arredo urbano e sculture in legno con motosega, a cura di Renato Giachero e Daniele Viglianco.

In piazza Piave, durante l’intera giornata, sarà possibile ammirare i lavori svolti dalle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Paesana sul tema della fiera “Paesana in Piazza 2019”.

In Piazza Statuto raggruppamento delle auto partecipanti al terzo raduno di auto storiche, organizzato dai commercianti di Piazza Statuto.

Su Piazza Piave, Piazza Statuto, Piazza Vittorio Veneto, Via Monviso, Via Roma, Via Nazionale e Via Po apertura della fiera mercato del commercio e dei piccoli frutti locali, mercatino dell’usato.

In Piazza Vittorio Veneto e Borgo Santa Maria esposizione di auto americane, muscle cars e pick up.

dalle ore 10: sul Lungo Po benedizione dei capi di bestiame, taglio del nastro della 21esima rassegna Paesanainpiazza, con la partecipazione della Banda Musicale di Paesana. Discorsi ufficiali

delle autorità presenti e a seguire premiazione degli allevatori.

Sfilata lungo le vie del paese del gruppo sbandieratori e musici Borgo San Martino di Saluzzo (l'esibizione proseguirà anche nel pomeriggio). Durante l’intera giornata sarà possibile effettuare un giro in carrozza lungo le vie del paese.

Per l’intera giornata, musica e strumenti, esseri fantastici, gioco, detti, proverbi, filastrocche,

indovinelli e poesie, a cura di Prezzemolo (alias Mario Collino).

Presso l’ala comunale di Piazza Vittorio Veneto: “Arte per il benessere”, con dimostrazioni, trattamenti e consulenze.

In piazza Vittorio Veneto “Oratorio in piazza”, uno spazio dedicato per i più piccini, curato dall’Oratorio parrocchiale e con merenda offerta dall’Azienda montana Achillea.

In piazza Statuto, a cura della Croce rossa di Paesana, truccabimbi e simulazioni di intervento.

dalle ore 12.30: distribuzione di polenta e spezzatino presso l’area allevatori sul Lungo Po a cura dell’Associazione nazionale Alpini - Gruppo di Paesana.

dalle ore 14.30: in Piazza Piave e Borgo Santa Margherita, esibizione della corale "J’Amis di Bric”, con canti della tradizione popolare piemontese. Per le vie e le piazze del paese si esibiranno gli “Allegri sognatori” con canti di musica popolare e brani dal panorama internazionale.

Per gli amanti del mitico “Defender”, esposizione di mezzi in Via Roma, angolo Via Po. In Piazza Vittorio Veneto, esibizione di ginnastica ritmica dell’Associazione ASD Relevè. Nelle piazze del paese, divertimenti per i più piccini con gli artisti di strada, il pagliaccio Bistecca, luna park e castello gonfiabile.

In piazza Vittorio Veneto, musica dal vivo con il gruppo “Thalia”, con un repertorio vario perlopiù italiano con contaminazioni folk. Balli occitani con il gruppo “Lou Janavel” sotto l’ala comunale di Santa Maria.

Per ammirare il panorama sulla vallata e sulle vie in festa, possibilità di volo in parapendio biposto con partenza da Pian Munè (trasferta con pulmino da Paesana - Per informazioni 347.6444382).

Ore 17: in piazza Piave oremiazione del sesto Concorso “Paesana in Piazza”, con autorità locali.

Presso le panetterie del paese possibilità di acquistare i prodotti con marchio di garanzia De.C.O., Denominazione comunale di origine, come il “Tursun”, la “Campera” ed il “Liber”.

La Fiera continua fino al tramonto per le vie e le piazze del paese.

“L’Amministrazione comunale – dice il sindaco Emanuele Vaudano - ringrazia tutte le associazioni di Paesana, gli esercizi commerciali, gli

allevatori, gli artigiani e tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione e la riuscita della rassegna.

In modo particolare un sentito ringraziamento agli agenti della Polizia locale di Paesana, al

presidente dell’Associazione Alpini Giovanni Re, al caposquadra degli Aib Gianfranco Barra, al presidente della Pro Loco di Paesana ed ai loro collaboratori, alla Banda musicale di Paesana ed al Parroco Don Celestino Ribero”.

I RISTORANTI CONVENZIONATI

I ristoranti del paese, come di consueto, aderiscono all’iniziativa del “Menù fiera”, convenzionato a 25 euro.

Eccoli: Agriturismo “La Bordiga”, Via Cascina Bordiga (0175.945434), Ristorante “La Colletta”, Via Colletta (0175.94262), Trattoria “Ostu d’la bela mendia”, Frazione Erasca (349.3815425), Ristorante “Sud America”, Piazza Statuto (0175.94122), Trattoria “Valle Po”, Frazione Ghisola (0175.987318), Ristorante Pizzeria “New Wellington Pub”, Via Reinaud (346.6106375), Ristorante “Alpino”, Frazione Calcinere (0175.987238), Trattoria “Del Giardino”, Piazza Piave (0175.94126), Rifugio “Pian Munè”, Località Pian Munè (328.6925406), “Osteria d’ Pravierm”, Frazione San Lorenzo (0175.945543). È gradita la prenotazione.