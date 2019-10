In arrivo a Guarene la prima edizione di "Pera Made in Roero"

"L'intenzione è di promuovere il nostro territorio e dare una mano ai nostri produttori per valorizzare il loro prodotto con tutte le nostre forze: attraverso il ristorante Stellato guarenese, Slow Food, La Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa, il Consorzio della Pera Madernassa, la splendida realtà Piedelmonte, l'Università del Gusto - dichiara il sindaco di Guarane Simone Manzone -. Con tutti questi attori si è cercato di realizzare questo evento per qdare voce ai nostri produttori, e per far sì che i loro prodotti siano venduti al giusto prezzo e il loro lavoro sia valorizzato e messo su un mercato anche più importante"

(mousseline di patate Agria, cromesquis di Raschera, prezzemolo, croccante di patate); Le mie radici (riso Carnaroli Riserva San Massimo cotto in estrazione di Pera Madernassa, infusione al plaisentif); Carpione (manzo cotto in carpione, jus profumato all’alloro); Adagio nel campo (Pera Madernassa nella sua essenza, coulis di mandorla amara profumata al cardamomo). Piccola pasticceria caffè. Vini dell' Azienda Agricola Cascina Ghiomo di Guarene,Gianni Gagliardo di La Morra, Azienda Agricola Borgogno Rivata.

Prenotazioni entro il 23 ottobre: 0173.611716 info@lamadernassa.it.

26 ottobre alle ore 16 "Street Food" presso Tenuta Piedelmonte con laboratori per adulti e bambini in collaborazione con Slow Food show cooking e Agri-market a cura del Consorzio della Pera Madernassa. Sull’Arca del Gusto con la Pera Madernassa: un viaggio tra biodiversità, territorio e fantasia.

Alle ore 10:30 il convegno “Landscaperoero” - Vivere il paesaggio. Come orientare le scelte per il futuro, a cura della Confraternita, presso la Chiesa dell’Annunziata di Guarene.

Alle 13 pranzo presso la Tenuta Piedelmonte a cura del Catering Belavista a base di bollito in abbinamento ai vini dei produttori di Guarene: tagliere di bollito a base di testina, muscolo, scaramella, brut e bon accompagnato da carote e sancrau. In abbinamento al Langhe Arneis Doc Sottero. Poi agnolotti in brodo, in abbinamento al Barbera d'Alba Doc Az. Agricola Ghiomo. Tagliere di bollito a base di cotechino, coda, lingua, gallina accompagnato da purè di patate e peperoni al balsamico. In abbinamento a Nebbiolo d'Alba Doc Pelassa. Infine gelato salato di parmigiano e Pera Madernassa a cura del ristorante Miralanghe e Panettone al cioccolato bianco e alla Pera Madernassa dello Chef Davide Odore del ristorante Io e Luna. In abbinamento a Sidrè Orto Smeraldo e Borgogno Rivata.