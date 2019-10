Premio Borgo Piazza: primo premio ad Arianna Re.

C’è ancora tempo fino a domani, domenica 20 ottobre alla Chiesa del Gonfalone, per ammirare le opere che sono state presentate per la XIX edizione del Premio Borgo Piazza.

La scorsa settimana la giuria composta da Sandra Fea, Ada Perona e Carlo Cavallo ha assegnato il primo premio ad Arianna Re che ha partecipato al concorso con “Portrait in water – ritratto in acqua”, un olio su tela che ha convinto i giurati per “l’originalità nella scelta della situazione e del ritratto, la buona esecuzione della tecnica e del colore, per la sensazione che comunica e la forza espressiva”.

Al secondo posto si è classificato Nuccio Mana con “Sono nato”, tecnica mista su tavola intonacata “per il contenuto poetico che conferma l’alto livello del linguaggio artistico dell’arte moderna”.

Terzo gradino del podio per Romina Firinu con “Una notte d’estate” acrilico e sabbia premiato per “la carica espressiva, gestuale e il coraggio per affrontare una pittura impegnativa”.