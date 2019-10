Tanti appuntamenti in questo fine settimana dal clima tipicamente autunnale

Scopri tutti gli eventi in Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it;

per aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative qui elencate consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni

Fiere, sagre e manifestazioni all’aperto

A Cuneo, fino a domenica 20 ottobre è tempo della 21^ Fiera Nazionale del Marrone che si svolgerà in Piazza Galimberti, Via Roma, Largo Audiffredi, Piazza Virginio e Piazza Torino.

La manifestazione si è ormai affermata come una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia e una vetrina unica delle eccellenze del territorio cuneese. All’evento partecipano inoltre centinaia di espositori provenienti dall’Italia e dall’estero, tutti attentamente selezionati in nome della qualità dei prodotti esposti. Oltre all’enogastronomia, la Fiera offre ampio spazio all’artigianato d’eccellenza, a laboratori didattici, iniziative culturali e turistiche, mostre e spettacoli. Info: www.marrone.net

Tra le tante iniziative, sabato 19 ottobre a Cuneo, alle ore 21, al Teatro Toselli inizierà la kermesse “Uomini di mondo 2019” con il tradizionale spettacolo offerto dall’Associazione con la commedia tragicomica “Re Cervo” di Carlo Gozzi. Durante la serata, ci sarà la consegna del Premio “Uomo di Mondo” dell’anno, assegnato al personaggio che si è distinto in campo culturale, sociale ed economico nel portare alto il nome di Cuneo al di fuori dei nostri confini. La targa verrà consegnata al Cavalier Amilcare Merlo, l’industriale che ha trasmesso in tutto il mondo l’estro, le capacità e la determinazione tipica della gente di Cuneo nella tecnologia applicata alle macchine industriali. Domenica 20 ottobre si terrà la tradizionale XX Adunata degli Uomini di Mondo, con partenza alle ore 10 da Piazzetta Totò con la sfilata per le vie principali di Cuneo, accompagnata da musiche balli e tanta allegria. Info: www.uominidimondo.it

Ad Alba, prosegue l’89° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, manifestazione che caratterizza l'autunno della città. Palatartufo e Alba Qualità saranno aperti anche questo fine settimana fino al 24 novembre. Il fitto programma di appuntamenti e approfondimenti offre ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino, annusare, toccare, assaggiare gli elementi della cultura materiale del Piemonte attraverso degustazioni, esperienze sensoriali e laboratori. Il filo conduttore di questa edizione parte dall’eccezionale binomio tra uovo e Tartufo Bianco d’Alba che insieme rappresentano l’equilibrio perfetto del gusto. Anche questa domenica appuntamento tradizionale con i mercati dedicati alle eccellenze agroalimentari e le produzioni artigianali del territorio.

Sabato 19 ottobre ci sarà la notte magica del Baccanale del Tartufo e la città, sarà riallestita in una splendida versione medioevale. Il visitatore verrà accolto da torce, fiaccole, sapori e profumi di un tempo. Non mancheranno le musiche, i personaggi vaganti, mentre un migliaio di figuranti in costume animeranno Alba, riportando indietro l’orologio del tempo. Domenica 20, con la manifestazione “Il Borgo si rievoca”, si entrerà nel vivo della vita medioevale: usanze, canti, grida, abiti, quotidianità, buon bere e buon mangiare. Ci sarà la possibilità di gustare vini e piatti di Langhe e Roero in versione moderna e medioevale, oltre che divertirsi, ballare, far festa accompagnati dai borghigiani.

Info e programma: www.facebook.com/tartufobiancoalba e www.fieradeltartufo.org

Domenica 20 ottobre a Diano d’Alba ci sarà il tradizionale percorso enogastronomico in sei tappe tra vigneti e aziende vinicole “Di sorì in sorì”. Re indiscusso della giornata sarà il Dolcetto di Diano Docg, senza trascurare però altri vini tipici del territorio come Barbera d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Barolo e i bianchi. Le prime cinque tappe saranno in altrettante aziende di soci produttori locali. La sesta e ultima si terrà nella Cantina comunale. Ai vini saranno abbinati piatti locali. Il percorso enogastronomico avrà luogo anche in caso di cattivo tempo.

Per eventuali posti ancora disponibili consultare: www.soridiano.it

Domenica 20 ottobre torna a Bra la “Festa d’autunno”, ispirata ai tanti frutti che la terra offre in questa stagione ricca di colore e poesia.

Dalle 10 del mattino e fino alle 20, la centralissima via Vittorio Emanuele, dall’intersezione con via Verdi fino all’ospedale, ospiterà numerosi eventi. Spazio innanzitutto all’enogastronomia, con la possibilità di gustare nel cortile della chiesa di San Giovanni la trippa realizzata dalla Pro Loco di Pollenzo, le castagne preparate dall’Associazione Sansostesi Calabresi di Bra e l’abbinamento tra polenta e vin brulè preparato dagli Alpini braidesi. A questo si aggiungeranno spettacoli musicali e danza, appuntamenti per i più piccoli con il ludobus, i laboratori di arrampicata per giovanissimi atleti e “Pompieropoli”. Ci sarà la possibilità di fare acquisti nei negozi della via, aperti per l’occasione, e sui banchi del mercato dei produttori, che offriranno il meglio dei prodotti tipici autunnali del territorio. Sarà infine operativo anche un mercato dell’artigianato artistico con numerosi espositori. Info: www.turismoinbra.it/grande-festa-dautunno-a-bra/

Sempre a Bra, questo fine settimana sarà dedicato al vino con il festival enogastronomico 'Wine Around' con oltre 500 etichette di vino in degustazione. Sabato 19, dalle 16 alle 24, e domenica 20, dalle 12 alle 22, sarà aperta la Mostra Mercato, con le etichette di vino proposte in degustazione e vendita dalle cantine presenti e dai banchi di assaggio della guida Vinibuoni d'Italia. Non mancheranno i prodotti gastronomici del territorio, con un ricco menu di ristorazione, e le birre artigianali. Il festival riserva un'area anche ai bambini con uno spazio in cui i più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi e conoscere le “Le Avventure di Kiwito e Galita”, un libro che con un linguaggio semplice e divertente vuole portare all’attenzione dei bambini la sana alimentazione. Il ricavato della vendita dei libri, acquistabili anche all’interno della manifestazione, sarà devoluto alla LILT di Saluzzo. Ingresso libero, i pacchetti degustazione potranno essere acquistati direttamente in cassa o attraverso le prevendite promozionali su www.winearound.it.

Info anche su: www.facebook.com/winearounditaly



A Cherasco domenica 20 ottobre ci sarà la 17° edizione di “Alfa Giulia e Lancia Fulvia “sfidano” le Auto d’Epoca” a cura di Ruote d’Epoca di Cherasco.

Info e programma completo: www.facebook.com/ruotedepocacherasco

A Paesana questo fine settimana è in programma “Paesana in piazza 2019”, 21° Rassegna dell’Agricoltura, dell’Artigianato, del Commercio e della Zootecnia. Saranno presenti bancarelle, hobbisti e produttori agricoli. Sono inoltre previsti un’esposizione di bestiame, spettacoli itineranti, musica e giostre. Sabato pomeriggio, alle 15.30, ci sarà la sfilata dei capi di bestiame aperta dal corteo delle maschere di Paesana, del Saluzzese e anche qualche figurante del Torinese, accompagnati da diversi gruppi storici. Nel pomeriggio intrattenimento per grandi e piccini lungo il Po, spettacolo equestre e laboratorio di caseificazione. A seguire la “Cena della fiera” con musica e balli per tutte le età. Domenica 20 ottobre, giornata clou di Paesana in piazza, affluenza delle mandrie dalle 8 lungo il Po e apertura del mercato del bestiame bovino, ovino, caprino, equino e dei mezzi agricoli. Nelle piazze Piave, Statuto, Vittorio Veneto, via Monviso, via Roma, via Nazionale, via Po apertura mercato dei frutti locali e dell’usato. Dalle 10 benedizione dei capi di bestiame con la partecipazione della Banda musicale e, a seguire, sfilata per le vie del paese degli Sbandieratori del borgo San Martino di Saluzzo e giochi di un tempo con Prezzemolo. A pranzo polenta e spezzatino presso l’area allevatori lungo il Po a cura degli Alpini. Dalle 14,30 canti della tradizione don “J Amis di bric”, concerto itinerante degli Allegri sognatori e artisti di strada.

Info e programma completo: www.paesana.it

A Venasca, per sabato 19 e domenica 20 ottobre è stata organizzata la manifestazione “La castagna, mostra mercato dei prodotti agricoli e artigianali della Valle Varaita”. Si tratta della più completa vetrina delle tipicità della Valle Varaita: dalla gastronomia all’artigianato d’eccellenza, dai prodotti agricoli e zootecnici alla tradizione culturale, senza tralasciare i progetti turistici e ambientali della valle. Appuntamento sabato dalle 8 alle 24 e domenica dalle 8 alle 20. Domenica 20 nella piazza grande del paese sarà allestita la “Stra’cibo” in stile “street food”. Qui verranno presentati e cucinati dai ristoratori e produttori della valle alcuni prodotti culinari simbolo del territorio: raviole, patate, toumin e aiolì, salumi, formaggio di capra, pane di Venasca, biscotti di Venasca, porchetta, trota affumicata, gelato di montagna, succo di mirtillo, vino di Costigliole e birra artigianale.

Info: www.comune.venasca.cn.it

A Melle, domenica 20 ottobre, dalle 9.30 alle 18 ci sarà l’evento “La Castagnata di Melle”.

Dalle 9.30 passeggiata al castagno monumentale, nel pomeriggio la distribuzione di caldarroste e frittelle di Melle e il mercatino dei prodotti locali. Info: www.facebook.com/prolocomelle/

Il rito della “Fiero di Son Martin” viene riproposto questo fine settimana a Casteldelfino, mantenendo l’impronta del passato ma con una manifestazione aggiornata ai tempi che cambiano. Inaugurazione sabato alle 10 in località Pian di Mion, con la partecipazione dei popolari “Degio” e la sua mula Pioggia. Alle 14 balli occitani animati dal gruppo i “Jouve dal Delfin”. Dalle 14,30 la premiazione degli allevatori e a seguire l’estrazione della lotteria. Domenica alle 10 nel salone delle Casermette un convegno farà il punto sul progetto “Tru forma” della patata alpina Delfina in via di produzione e ingresso sul mercato. Info: https://comune.casteldelfino.cn.it/

Domenica 20 ottobre all’Oasi naturalistica “La Madonnina” di Sant’Albano è prevista la tradizionale castagnata. Alle ore 14.30 è in programma la visita ai capanni e all’altana. Per i più piccoli è prevista la possibilità di partecipare ad un laboratorio creativo-didattico, a cura di “Eimera”. Dalle 15.30, distribuzione degli attesissimi “mondaj”, cioccolata calda e zabaglione. Durante la manifestazione verranno liberati alcuni esemplari di volatili selvatici, salvati e recuperati dal C.R.A.S., Centro recupero selvatici di San Rocco di Bernezzo. In caso di maltempo, la manifestazione, aperta a tutti e con ingresso gratuito, si svolgerà presso la “Casa del Bosco”.

Info: www.oasimadonnina.eu

A Mondovì si celebrano due ricorrenze storiche (il 147° anniversario della Fondazione delle Truppe Alpine ed i cento anni di vita dell’A.N.A. nazionale) e il conferimento della Cittadinanza Onoraria da parte dell'amministrazione comunale alla Sezione A.N.A. monregalese.

Domenica 20 ottobre si comincerà … all’alba (o quasi): il ritrovo è previsto per le 8.30 presso l’ex ospedale di Piazza, ove la Confagricoltura di Mondovì offrirà una colazione che il programma definisce “alpina” e che di sicuro aiuterà ad affrontare, in sfilata, la salita alla Caserma Galliano, per Via delle Scuole, Piazza Maggiore e Via Giolitti.

Poi, sempre in sfilata, la discesa verso Piazza Maggiore; alle 10,30 la Santa Messa in Duomo; a seguire, nella vicina Sala Ghislieri, verranno ricordate le ricorrenze storiche dell’A.N.A. ed il Sindaco di Mondovì procederà al conferimento della Cittadinanza onoraria.

Alle 12,30 il pranzo nelle sale dell’Istituto Alberghiero G. Giolitti.

Info e programma: www.comune.mondovi.cn.it

A Frabosa Soprana per questo fine settimana è in programma “Castagne e coltelli”, manifestazione, che promuove i prodotti tipici locali di stagione: il formaggio Raschera, i funghi dei boschi circostanti, le paste di meliga e le castagne, arrostite in innumerevoli padelle.

Il programma prevede il mercatino del dolce e del salato e il tradizionale Festival Artisti di Strada, la distribuzione di caldarroste e vino e l'animazione per grandi e piccini in piazza.

Saranno in esposizione pugnali e accette in pietra verde; domenica dalle 9.30 sarà possibile partecipare alla camminata alle cave del verzino di Frabosa Soprana con partenza dalla fontana vicino al Municipio. Appuntamento sabato dalle 15 e domenica dalle 9.30.

Info e programma completo: www.facebook.com/frabosa

Domenica 20 ottobre, tutto il giorno, castagnata anche a San Giacomo di Roburent con la Sagra della Castagna giunta alla sua 53^ edizione propone per le vie del paese la distribuzione caldarroste, offerte dai commercianti e accompagnate da musica e danze occitane.

Anche questa domenica, dalle 9 alle 19 a Sant'Anna Collarea, nel Comune di Montaldo Mondovì si replicherà la Sagra della Castagna, dedicata al frutto autunnale e a tutti coloro che ogni autunno ritornano nel loro castagneto per sentire il profumo del legno, per scaldarsi con il fuoco e gustare i preziosi frutti del sottobosco.

La manifestazione prevede, oltre alla partecipazione di espositori e produttori locali, la possibilità di degustare i prodotti tipici locali che insieme alla castagna tramandano antichi sapori: il Bruss, la Raschera, la polenta e le paste di meliga. All’ora di pranzo distribuzione della polenta e nel pomeriggio caldarroste per tutti, accompagnate da allegria e musica.

Info e programma: www.facebook.com/proloco.santannacollarea

A Torre Mondovì domenica 20 ottobre ci sarà la “Sagra della Cupeta”, una ricetta tradizionale da preservare a base di gherigli di noci e nocciole cotti nel miele e pressati fra due ostie.

Il programma si aprirà con la pedalata organizzata da “Outdoor TraMonti e mare”, di circa 25 chilometri: partenza alle 9.30 a Piazza, nei pressi del castello. Dalle 10 fino alle 18 per le vie di Piazza saranno presenti le bancarelle (anche di prodotti tipici locali) e verranno distribuite le “cupete” preparate dalle signore del paese. Dalle ore 12.30 possibilità di pranzare con la polenta con sughi vari (al costo di 5 euro). Nel pomeriggio si prosegue alle 14 con la musica popolare piemontese dei Rivaival e dalle 15 con la castagnata e l’intrattenimento per i più piccini.

Info: www.facebook.com/ProlocoTorreMondovi/

A Mombasiglio questo fine settimana ci sarà la “Fiera dei produttori agricoli della valle Mongia”; sabato 19 ottobre sono in programma escursioni a cavallo e alle 19,30 la cena (prenotazione obbligatoria). Alle 21 spettacolo musicale dell’Istituto Carlo Marenco.

Domenica la Fiera prosegue dalle 9 con i banchi dei produttori agricoli e dell’artigianato. Alle 9,30 raduno dei trattori, alle 11 partenza del giro panoramico e alle 13 polentata. Nel pomeriggio caldarroste e dolci, esibizione della scuola di ballo e passeggiata a cavallo, volo vincolato gratuito in mongolfiera. Durante tutto il giorno transiteranno macchine del “5° rally del Piemonte”.

Info: www.comune.mombasiglio.cn.it

A Caprauna domenica 20 ottobre è in programma la 17esima Festa della Rapa, ortaggio tipico del paese e presidio Slow Food. Dalle 12 alle 13 l’aperitivo di benvenuto, seguito dal pranzo nel salone delle feste. Dalle 11 non mancherà la dimostrazione di primo soccorso e per tutta la giornata il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici ed un punto di educazione sanitaria. Il menù del pranzo, su prenotazione, include torta alle foglie di rapa, rape grigliate, involtini di rapa, polenta taragna con fonduta, canestrini con crema di porcini, polenta bianca con sugo di porri e porcini, pasta al forno alle rape, brasato e tricolore di verdure, flan alle foglie di rapa ricoperto di raschera, budino di una volta al cioccolato, torta di pere e noci di Caprauna. Accompagneranno la giornata i “Tartonnos”, artisti di strada, in realtà navigatissimi professionisti con l’omaggio a Fabrizio De André. Info: www.facebook.com/pg/proloco.caprauna e www.comune.caprauna.cn.it

A Garessio questo fine settimana appuntamento con la 29° edizione della Castagna garessina. Sabato 19 ottobre in borgo Ponte dalle 15 ci sarà la tradizionale Castagnata degli Alpini in piazza Marconi. Dalle 16,30 la transumanza per le vie cittadine con l’arrivo nella area Pro loco dove alle 18.30 si terrà la Cena del Margaro con vendita diretta di formaggi d’alpeggio. Domenica dalle 10 nella Pro loco mercatino e laboratorio ludico didattico con impagliatore di sedie, traforo del legno, lavoriamo il cuoio, il vetro, l’argilla, dimostrazione di vecchi mestieri, il cestaio, pittura per bambini e facciamo il pane. Dalle 12,30 pranzo contadino con polenta saracena e mungitura; dalle 16 castagnata e frittelle. Info: https://www.facebook.com/proloco.garessio

A Ormea, domenica 20 ottobre, a partire dalle ore 15.00 gran castagnata accompagnata da un buon bicchiere di vino ormeasco, musica e danze. Lungo via Roma, dalle 9, si svolgerà il mercatino dell’artigiano e dei prodotti tipici. Info: www.comune.ormea.cn.it

Musica e cultura

Domenica 20 ottobre, alle 16 in via Barbacana a Bra ci sarà il concerto “Ad occhi chiusi”,

viaggio musicale dall'Europa al nuovo mondo in compagnia di musicisti di fama internazionale. Il concerto si svolgerà nella Chiesa di Santa Chiara. Ingresso libero. Info: www.turismoinbra.it

Ad Alba, domenica 20 ottobre, nell’ambito del programma della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, prosegue la rassegna di concerti di musica classica; appuntamento nella Chiesa di San Giuseppe, alle ore 11 con Nuovo Trio Parsifal: Patrizia De Carlo violino, Emilia Slugocka violoncello e Anna Paola Milea pianoforte. Musiche di Bonis, Rachmaninov, Boulanger, Piazzolla.

Dettagli e calendario completo su: www.albamusicfestival.com

Cambiando genere musicale, a Demonte l’associazione Yepp Valle Stura ha organizzato per sabato 19 ottobre presso il Palatenda, il “FestiVal Stura”, evento per i giovani della Valle dedicato alla musica e al divertimento. In programma, a partire dalle 16.30, un workshop di graffiti, un laboratorio di riciclo del legno e un torneo a premi di bocce quadre proposto da Ivano Nieme. La giornata sarà accompagnata dalla musica: alle 17 esibizione finale dei giovani partecipanti al corso per dj organizzato questa primavera, alle 18 danze occitane con “Lou Pitakass”, alle 19.30 esibizione delle band emergenti “4tune” e “Jey-Jey”, alle 21.30 “Firestorm” e, alle 23, fluo party con il dj Mariano Ramirez. A partire dalle 19 distribuzione di cibo e bevande a cura della Pro Loco.

Info: www.facebook.com/yeppvallestura

Domenica 20 ottobre appuntamento con la rassegna “Narrar castelli e vini”; dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (con turni ogni ora circa) sarà possibile partecipare ad una visita animata presso i manieri di Serralunga e di Monticello. Saranno gli stesso castellani a raccontarne le storie, le leggende e le tradizioni. Ogni edificio, quasi ritornato alla vita, verrà vissuto in un momento storico particolare. A Serralunga i visitatori incontreranno il signore feudale dell’antica casata dei Falletti, Pietrino, intento a dare disposizioni sulle coltivazioni dei suoi possedimenti e sull’economia di Serralunga. Mentre al castello di Monticello, dal 1376 proprietà dei Roero, la marchesa Paola del Carretto di Gorzegno e il conte Francesco Gennaro Roero giungono a interrompere il lavoro di restauro dell’architetto Rangone di Montelupo per valutare il progetto di rinnovamento. Al termine della visita, spazio alle degustazioni di vino dei produttori locali.

Info: www.turismoinlanga.it/it/narrar-castelli-e-vini/

Appuntamento a Saluzzo il 19 ottobre con il progetto Itinerari del Sacro che propone una visita guidata che riguarderà le importanti azioni di restauro nel Duomo. L’itinerario toccherà la Cattedrale di Maria Vergine Assunta, la Chiesa di San Giovanni e il palazzo dei Vescovi.

Il programma della giornata prevede la partenza da Torino alle ore 8.30 con autopullman oppure il ritrovo alle ore 10 sul sagrato della Cattedrale di Saluzzo per la visita al cantiere interno, quindi il trasferimento a Palazzo dei Vescovi per la visita guidata della mostra “Cammini” e, dopo la pausa pranzo libera, la visita all’interno della chiesa di San Giovanni.

Info: www.museodiocesanocuneo.it

Al Castello di Manta domenica 20 ottobre è prevista la visita guidata “Arte e natura in castello”, dalle 15,30, per scoprire la storia, l’arte e la natura del Castello della Manta. Un vero e proprio viaggio tra i tesori di questo maniero medievale: lo straordinario ciclo di affreschi del Salone Baronale, i dipinti della Chiesa del Rosario, le grandi magnolie che sorvegliano il portone d’ingresso, il maestoso cedro del giardino, un percorso tra passato e presente, condotto con passione e competenza dai narratori del Fai. Il costo del biglietto d’entrata è di 5 euro per gli iscritti al Fai e per i residenti a Manta; 11 euro il costo intero, 5 euro ridotto (ragazzi da 6 a 18 anni). Info: www.fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta/eventi

Solidarietà e volontariato

A Festiona di Demonte questo fine settimana è in programma la “Castagnata di Solidarietà’”.

Sabato 19 ottobre alle ore 21 è previsto il concerto di Solidarietà, nella Chiesa Parrocchia Santa Margherita in Festiona, con la “Compagnia Musicale Cuneense” che con i loro canti popolari si esibirà gratuitamente per aiutare l’associazione “A.I.L. Sezione di Cuneo Paolo Rubino”.

Domenica, a partire dalle ore 14,30, ci sarà la Grande 'Castagnata' con giochi di abilità divertentissimi, adatti a tutte le età, mundai e vin brulè, vendita torte e pane cotto al forno della Frazione, pacchi sorpresa, per i più piccini il Pozzo di San Patrizio, la stima del peso di alcuni pezzi prodotti e donati da artigiani e mille altri divertimenti, il tutto accompagnato dal giovanissimo gruppo di musica occitana “Lou Pitakass” e colorato da alcune bancarelle di artigiani che esporranno i loro lavori per le vie del paese. Tutto il ricavato della manifestazione quest’anno verrà devoluto all’Associazione “A.I.L. Sezione di Cuneo Paolo Rubino”.

Info: www.facebook.com/AIL.CUNEO/

La San Paolo Cooperativa Sociale Onlus, in occasione della 21a edizione della Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo, fino a domenica 20 ottobre, invita tutti alla “Pesca di beneficienza – con noi si vince sempre!!!” in Piazza Largo Giovanni Audifreddi (Piazzetta del Comune). Tutto il ricavato della manifestazione andrà a sostegno dei progetti gestiti a fianco dei più deboli. San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus è una cooperativa sociale di tipo B, finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Da trent’anni è fortemente radicata nel territorio cuneese, a servizio della comunità, impegnata nel superare ogni forma di disagio attraverso il lavoro.

Info: www.sanpaolo-coop.it

Domenica 20 ottobre a Busca, a partire dalle ore 10.00 presso “Casa Francotto” prenderà il via l'evento “Le Filippine incontrano Busca” per salutare l'arrivo in città di Padre Giovanni Gentilin, missionario canossiano che da più di 30 anni è presente e opera nelle Filippine. L'evento rappresenta una giornata di incontro e solidarietà per capire le tradizioni e la cultura filippina. Il programma vede l'avvio al mattino con un grande gioco interattivo dove ragazzi e genitori potranno scoprire le Filippine attraverso semplici quiz direttamente dal proprio smartphone. La giornata proseguirà con le danze e i costumi della tradizione filippina e a seguire i racconti i di Padre Giovanni e della sua esperienza. Dalle ore 12.15 sarà possibile fare un assaggio della cucina tradizionale filippina e per concludere un grande ballo finale. Tutto il ricavato dell’evento sarà

Devoluto alla Onlus Una Mano per i Bambini. Info sull’associazione: www.unamanoperibambini.it

Sabato 19 ottobre, alle 21, presso il Cinema-Teatro Iris di Dronero l’Associazione di volontariato “RAFFAELA RINAUDO” propone la serata di beneficenza “Solidarietà in concerto” a cura del gruppo: I Polifonici del Marchesato. L’ evento, che sarà realizzato con il sostegno del Centro di Servizio Società Solidale e dell’Amministrazione Comunale di Dronero, ha lo scopo di illustrare l’attività svolta dell’Associazione, di promuovere l’ingresso di nuovi Volontari e di condividere un bel momento di musica e canto. L’ ingresso è gratuito e seguirà buffet.

Info: www.facebook.com/polifonicidelmarchesato/

Sabato 19 ottobre il Comitato di Cuneo scende in piazza per l’Open Day Croce Rossa in occasione della Fiera del Marrone: la finalità dell’evento è illustrare alla popolazione le attività di protezione civile. Il programma sarà ricco di attività: per tutta la giornata i volontari saranno infatti presenti in piazza, angolo via Bonelli, per presentare ai cittadini tutti i materiali e i mezzi utilizzati con dimostrazioni pratiche, sessioni di approfondimento, esposizione dei mezzi. Il personale informerà anche i presenti sulle attività di prevenzione e risposta ai disastri.