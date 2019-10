Alla scoperta del funzionamento della macchina amministrativa degli Enti locali: a Saluzzo un ciclo di incontri organizzato dal PD

Il Partito democratico di Saluzzo, Verzuolo, Val Varaita e pianura torna in campo, con una serie di incontri pubblici di approfondimento politico-amministrativo.

Si chiameranno “I lunedì della politica”, e si terranno il 21 ottobre, 11, 18 e 25 novembre, nei locali della sede del Circolo PD; in via via Torino 30/b a Saluzzo, a partire dalle ore 20.30.

“Nei primi due incontri – spiega Gian Luca Arnolfo, coordinatore cittadino PD – si approfondiranno i meccanismi di votazione e di funzionamento degli Enti locali, prima i Comuni e poi Provincia e Regione, con l’intervento della dottoressa Silvia Salvai, già segretario generale del comune di Saluzzo e oggi segretario d’aula del Consiglio Regionale.

Successivamente, in data 18 novembre, si parlerà della attuale situazione politica in Regione, con la presenza del capogruppo PD in Consiglio Regionale, Domenico Ravetti e il 25 novembre si affronteranno le tematiche della politica nazionale con la deputata Chiara Gribaudo, vicepresidente del gruppo parlamentare PD alla Camera e membro della Direzione nazionale del partito”.

Il ciclo di incontri è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire questo tipo di tematiche, oltre a confrontarsi sulle “questioni che la politica deve affrontare a tutti i livelli”.