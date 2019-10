Più di 240 presenze cuneesi alla manifestazione indetta da Matteo Salvini a Roma

Nella giornata di sabato la Lega cuneese è accorsa in massa alla manifestazione indetta da Matteo Salvini con gli altri leader del centro-destra a Roma.



“Dalla Provincia di Cuneo abbiamo organizzato pullman e treni con oltre 240 presenze alla manifestazione - commenta il Segretario Provinciale Lega Senatore Giorgio Maria Bergesio - Come sempre abbiamo voluto dimostrare la nostra vicinanza al nostro Segretario Federale ribadendo il nostro NO a questo ennesimo Governo di poltronari. Per contro vogliamo dire un forte SI alla riduzione delle tasse e all’Italia che lavora”.



“Oltre 200 mila presenze in una piazza gremita di tanta gente accorsa per esprimere le proprie idee. Un ringraziamento va a tutti i Segretari della Provincia di Cuneo e a tutti i militanti e simpatizzanti che si sono adoperati per organizzare una trasferta impegnativa”.



“Una grande giornata - commenta l’Onorevole Flavio Gastaldi - momento di unione con le altre forze di centro destra con cui già governiamo tante regioni e con le quali saremo presto nuovamente al governo di un’Italia che vuole guardare con positività al proprio futuro”.