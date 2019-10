Cessazione di attività di pediatra di libera scelta dell'AslCn2, nuovi orari ad Alba, Neive, Cortemilia e Sanato Stefano Belbo

Dall’8 novembre, il Dottor Claudio Allora cesserà la sua attività convenzionale quale Pediatra di Libera Scelta dell’A.S.L. CN 2. Agli assistiti verrà attribuita d’ufficio la nuova Pediatra, la Dotteresssa Elisa Gioia, salvo scelta diversa, da effettuarsi presentandosi presso gli sportelli di Alba (in Via Vida, 10; dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 17,00, rigorosamente muniti di tessera sanitaria europea).



Si allegano i recapiti della Dottoressa Elisa Gioia:

Telefono: 3471876695



AMBULATORIO IN ALBA, C.SO LANGHE 23:

Lunedì dalle 13,00 alle 15,00

Martedì dalle 10,30 alle 13,30

Mercoledì dalle 14,30 alle 17,30

Giovedì dalle 10,30 alle 12,30

Venerdì dalle 11,30 alle 14,30



AMBULATORIO IN NEIVE, C.SO ROMANO SCAGLIOLA 135 BIS:

Lunedì dalle 16,00 alle 17,00 (su appuntamento)

Giovedì dalle 13,30 alle 14,30 (su appuntamento)



Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento ci si può rivolgere telefonicamente al numero: 0173/316918.





Fino a giovedì 7 novembre 2019, invece, il Dott. ALLORA sarà sostituito dal Dott. Matteo GAUDINO (tel. 328/3549047):



AMBULATORIO IN ALBA, VIA ACQUI 6:

Lunedì dalle 9,30 alle 12,00

Mercoledì dalle 9,30 alle 12,00

Giovedì dalle 15,00 alle 17,00



AMBULATORIO IN CORTEMILIA, C.SO DIVISIONI ALPINE 115:

Lunedì dalle 14,00 alle 15,00 (su appuntamento)

Martedì dalle 12,30 alle 15,00

Venerdì dalle 9,30 alle 11,30



AMBULATORIO IN S. STEFANO BELBO, VIA BRUNO CACCIA 6:

Martedì dalle 16,00 alle 19,00

Mercoledì dalle 14,00 alle 15,00 (su appuntamento)

Venerdì dalle 12,30 - 15,00