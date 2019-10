Anche Valentina e Fabio, in viaggio di nozze nell’Isola delle tartarughe, in Tanzania, per mantenersi aggiornati su ciò che accade a casa loro leggono Targatocn.

.............

Inviate a info@targatocn.it una vostra foto con una frase che vi lega a Targatocn.it, con una motivazione, con un suggerimento, con un rimprovero, con un consiglio... entrerete a far parte di coloro che "... leggono Targatocn.it!”