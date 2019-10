"End Polio Now": parte la campagna del Rotary Club Canale Roero

In concomitanza della Giornata Mondiale per la lotta alla Polio, tutti i Rotary del mondo organizzano giornate ed eventi vari con l’ obiettivo di raccogliere fondi destinati alla lotta per la definitiva eradicazione della Polio ancora presente in alcune parti del Mondo.

Anche il Rotary Club Canale Roero, nell’ anno rotariano 2019- 2020, ha deciso di dedicare le proprie energie per la lotta alla Polio.

Il 10 ottobre scorso presso la chiesa dell’Annunziata di Guarene, in occasione del Salotto letterario rotariano “Uniti nel Servizio, ad alta voce”, con la partecipazione del tenore Enrico Iviglia , è stata presentata ed avviata la raccolta fondi "End Polio Now" da effettuarsi a mezzo di appositi salvadanai presenti in tutte le Farmacie del Roero e dintorni.

La campagna avrà una durata di circa 6 mesi.

Il Club invita tutti ad “agire uniti nel servizio” con una semplice riflessione : il costo medio di un buon caffè equivale esattamente al costo di un vaccino contro la poliomielite. Offrendo simbolicamente un caffè potrete salvare una piccola ed indifesa vita umana.

Il Presidente Rotary Club Canale Roero Fabrizio Costa: "Cogliamo l’ occasione anche per ringraziare pubblicamente i Dottori Farmacisti che hanno aderito all’iniziativa autorizzando presso le rispettive Farmacie la posa dei salvadanai End Polio Now . Un ringraziamento al Sindaco di Guarene Simone Manzone, che ha presieduto l’ iniziativa rotariana ospitandoci presso la monumentale chiesa dell’ Annunziata di Guarene e un grazie al tenore Enrico Iviglia che ha permesso di avviare l’ iniziativa di raccolta fondi End Polio ad alta voce”.