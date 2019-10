Rarissimo esemplare di biancone trovato a San Giacomo di Bernezzo, soccorso dal Cras

Recuperato dal CRAS di Bernezzo ieri, venerdì 18 ottobre, un bellissimo esemplare di biancone, detto anche aquila dei serpenti (Circaetus gallicus).



L'esemplare, un giovane maschio in rotta di migrazione verso i paesi caldi, probabilmente non ha trovato alimentazione sufficiente a causa del maltempo (infatti si nutrono quasi esclusivamente di rettili) quindi stremato dal viaggio è atterrato all'inizio del vallone di San Giacomo nel comune di Bernezzo.



Segnalato da una signora del luogo è stato recuperato dai volontari del CRAS. Ora è in degenza al centro in attesa di riprendere le forze per continuare il suo lungo viaggio.