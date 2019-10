Alba: il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi in visita nel distretto turistico di Langhe Monferrato e Roero

Un intenso fine settimana ad Alba e nel distretto turistico di Langhe Monferrato e Roero per Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali con delega al turismo.

Ospite della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba per una delle "Cene Insolite", ha gustato venerdì sera i piatti cucinati dagli chef tre stelle Michelin Enrico e Bobo Cerea sul palco del Teatro Sociale “Giorgio Busca”, insieme al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ed a un pubblico di gourmand italiani e internazionali fra cui spiccava Brad Bird, premio Oscar per il film di animazione "Ratatouille".

Ricco anche il programma della seconda giornata albese del Sottosegretario che alle 11 di sabato ha incontrato ufficialmente il sindaco della Città di Alba Carlo Bo. In tale occasione, nel Palazzo comunale di Alba, ha salutato Liliana Allena presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo bianco d'Alba, Stefano Mosca direttore dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Antonio Degiacomi presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo e Mauro Carbone direttore dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, occasione per scoprire il format della più importante manifestazione internazionale dedicata al Tartufo bianco d'Alba e del modello di sviluppo turistico del territorio.

La giornata di Lorenza Bonaccorsi è continuata, con la guida di Mauro Carbone per la visita alla mostra “Monet e gli impressionisti in Normandia” in corso a Palazzo Mazzetti ad Asti e alla Tenuta Reale di Pollenzo, per chiudersi con una cena a Fontanafredda.

Il sottosegretario ha apprezzato la varietà del programma della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e ha valutato molto positivamente i risultati nel settore turistico conseguiti dalla proficua collaborazione degli enti territoriali.