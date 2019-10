Bra perde un’altra storica edicola, punto di riferimento in piazza Valfrè

Gli addii mettono sempre un po’ di malinconia. Come nel caso dell’edicola di piazza Valfrè a Bra, che ha chiuso definitivamente i battenti, lasciando a bocca aperta i fedelissimi habitué del giornale o dei numerosissimi altri articoli in vendita.

E così ci risiamo, un altro pezzo di storia cittadina è archiviato per sempre. Un’istituzione, un punto di riferimento per il quartiere che si trova in pieno centro, ma anche luogo per scambiare quattro chiacchiere e sapere le novità. Sugli scaffali sono passati i quotidiani che hanno raccontato i grandi cambiamenti dell’Italia e del mondo, il costume, il gossip, le imprese calcistiche, a partire dai primi anni Ottanta. Lontani i tempi delle lire. Lire che non ci sono più e alcuni negozi e botteghe nemmeno.

È una valanga di ricordi quella che passa davanti agli occhi di Franco Lo Rè, mentre ci racconta della chiusura dell’edicola che la moglie Simonetta Boglione aveva rilevato a settembre del 2002 e diventata l’attività di una vita. 19 ottobre è spettato a lui abbassare per l’ultima volta la serranda di quel chiosco che per 17 anni è stato portato avanti con impegno e sacrificio.

Tredici ore e mezzo al giorno, sei giorni su sette, festività di precetto comprese per un mestiere fatto di passione e legato, soprattutto, al rapporto di cordialità con i clienti - come dire, non sarà più la stessa atmosfera. Da lunedì lui e la moglie Simonetta non saranno più gli amati edicolanti di quella piazzetta che dal 2008 è in attesa della riqualificazione: per lui è pronto un lavoro da magazziniere, per lei un futuro tutto da scrivere “ Anche se - dice Franco - alla nostra età non sarà affatto facile”.

Tanti gli attestati di stima ed i messaggi di dispiacere, anche tramite i social, per la sofferta chiusura dell’edicola a due passi dal Mercatò di via Marconi, la terza in tre anni a Bra. Nella zona lasciano un bellissimo ricordo, edicolanti uomini e donne di fiducia per tanti.