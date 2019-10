Cento anni di Penne Nere e cittadinanza onoraria: la domenica da sogno degli Alpini di Mondovì (FOTO e VIDEO)

Le stille di pioggia, annunciate ma non cadute, non avrebbero in ogni caso potuto celare le lacrime di chi, con incontrovertibile senso del dovere, attaccamento alle tradizioni, spirito di Corpo, orgoglio degli emblemi e solidarietà fra commilitoni, ha scolpito nel cuore l'amore verso la propria città.

La domenica delle Penne Nere monregalesi ha preso il via alle 8.30 con il ritrovo presso l'ex ospedale, nel rione Piazza, con annessa colazione 'alpina' offerta da Confagricoltura Mondovì. Alle 9.15, poi, è scattata la sfilata lungo via delle Scuole, piazza Maggiore e via Giolitti, sino alla caserma "Galliano", dove ha avuto luogo l'alzabandiera ed è stato reso onore ai Caduti.

Successivamente, la Santa Messa in duomo alle 10.30 e, un'ora più tardi, come anticipato, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all'interno della prestigiosa cornice della sala Ghislieri. Un riconoscimento assegnato alla sezione ANA di Mondovì "per la fedeltà e la dedizione alla Patria in tempo di guerra e di pace, per i valori di eroismo, di impegno morale e civile, di rispetto, altruismo e generosità, per l'esempio di abnegazione e solidarietà, per la continuità di legame con la nostra terra e le nostre generazioni, simbolo di encomiabile coesione sociale, e per essersi sempre resa degna di profondo apprezzamento e di viva simpatia da parte della cittadinanza monregalese e di tutte le comunità a favore delle quali, con preziosa opera, ha portato soccorso e conforto in occasione di molteplici eventi calamitosi".

"L'iniziativa - ha commentato Paolo Adriano, sindaco del capoluogo monregalese - testimonia l'indissolubile legame tra Mondovì e gli Alpini e vuole essere un ringraziamento tangibile alle Truppe Alpine e alla sezione monregalese dell'ANA per l'impegno costante e incondizionato prestato nel tempo".

Gianpiero Gazzano ha replicato, emozionato: "Con questa onorificenza, di cui andiamo profondamente fieri, la città di Mondovì intende esprimere riconoscenza e gratitudine per l'impegno morale e civile che il nostro sodalizio ha dedicato alla collettività, in tanti anni di attività generosa e solidale. Un momento indimenticabile per tutti noi".



In coda, il pranzo presso l'istituto alberghiero "Giolitti" (12.30) e l'ammainabandiera (17). L'evento è stato peraltro impreziosito dalla partecipazione della Fanfara Alpina di Mondovì, dei volontari di Protezione Civile ANA e del Reparto Salmerie, che proprio nel 2019 ha raggiunto il suo primo decennio di vita.