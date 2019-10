Venti studenti francesi a Bene Vagienna per un torneo dell'amicizia

E’ stata una giornata di scambio e accoglienza, quella di giovedì 10 ottobre, alla Secondaria di Bene Vagienna, grazie all’arrivo di 20 studenti francesi, accolti a scuola e coinvolti in un torneo dell’amicizia organizzato per l’occasione.

La visita rientra nelle attività di conoscenza transfrontaliera, che ormai da qualche anno vedono protagonisti i ragazzi delle Medie benesi, e che rientrano nell’ambito del progetto Tra[ce]s (acronimo di “Trasmettere la Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud), ovvero un progetto europeo, per cui sono stati stanziati dei fondi nella nostra provincia e che raduna i siti archeologici più significativi, per valorizzarne bellezza e conoscenza attraverso la visita di luoghi di interesse storico e turistico.

Il progetto si prefigge di mettere a sistema i più significativi siti archeologici dalla Preistoria al Medioevo presenti in quest’area transfrontaliera, e di collegarli e organizzarli attraverso un sistema di conoscenza, tutela e valorizzazione di questi siti. Il Comune di Bene Vagienna , rientra, insieme a Cuneo, Chiusa Pesio, l’Unione dei Comuni del Fossanese, l’Ente di gestione delle Alpi Marittime, Costigliole Saluzzo e il Consiglio Dipartimentale delle Alpi di Alta Provenza ( mentre per parte francese i comuni di Digne-Les-Bains e Castellane), nel programma Alcotra (Alpi Latine cooperazione Transfrontaliera,)e il periodo 2014-2020 è il quinto di programmazione; dal 1990 il programma ha finanziato quasi 600 progetti per circa 550 milioni di euro di sovvenzioni comunitarie. Bene Vagienna è capofila del progetto. Negli anni scorsi diversi alunni delle Terze di Bene Vagienna, accompagnati dalle loro insegnanti , hanno usufruito dell’opportunità ed era giunto il momento di ricambiare l’accoglienza. Così 39 allievi delle Medie hanno accolto i loro coetanei francesi, accompagnati dagli insegnanti Celine Lomidze, Natasha Jovic e Enrico Spadaro.

“Abbiamo pensato ad un’accoglienza diversa – ha spiegato la docente di Francese, Antonella Corso, referente del progetto per i contatti tra Comune e Francia - e quindi è stato organizzato un torneo dell’amicizia, che vede la consegna della coppa all’inizio, proprio perché non ci sono vincitori ma ragazzi che onorano amicizia e sport”.

Le squadre, organizzate dalla referente sportiva, Marianna De Meo, erano miste, italo-francesi, in un torneo a tre discipline: calcio, pallamano e Hit ball. In rappresentanza del Comune, che vede impegnati nel progetto il sindaco Claudio Ambrogio e l’assessore alla Cultura, Damiano Beccaria, sono intervenute l’assessore Flavia Giaccardi e il Consigliere Silvia Dotta, che hanno omaggiato i ragazzi con piccoli gadget, mentre la scuola ha accolto i ragazzi con grande entusiasmo, testimoniato dalle parole della Dirigente, Lorella Sartirano, che oltre a consegnare la coppa dell’amicizia ha aggiunto: “Avervi qui per noi è un grande piacere e un’opportunità di scambio che cercheremo di incrementare e proseguire, nell’ottica di una futura partnership comune, sempre più solida e proficua”.