Primi disagi causati dal maltempo sul territorio comunale di Bormida, nella vicina Liguria.

Commenta su Facebook il sindaco di Bormida Daniele Galliano: “Appena finito di ripristinare le frane causate dall’alluvione del 2018, ecco cosa ci hanno portato le forti piogge di questi due giorni: ponti sommersi, strada chiusa del Melogno per numerose frane, cantine allagate, rii esondati con accumuli nelle strade di montagne di detriti e non è che l'inizio. Questa sera si passa in allerta rossa”.