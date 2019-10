Camminata naturalistica nell'Oasi Crava Morozzo, aspettando la fiera

In attesa della fiera d'autunno (27 e 28 ottobre) oggi, domenica 20 ottobre a Crava si potrà passare una giornata all'insegna della natura coinciliando sport e salute.

Alle ore 15 è previsto il ritrovo in via Giovanni XXIII a Rocca de Baldi - Crava; alle 16 prenderà inizio la camminata non competitiva di 5 km nell’Oasi Naturalistica Crava Morozzo.

Al termine della passeggiata presso il padiglione festeggiamenti tavola rotonda sul tema “Sport e Salute” con ospiti sportivi di grande spessore. Intervengono: Claudia Martin, campionessa di ginnastica ritmica e attuale delegato provinciale CONI; Paolo Danna, campione italiano di pallone elastico; Giovanni Mulassano, campione di skeleton e bob, attuale tecnico nazionale di Bob; Wojciech Baranovicz, atleta di pallavolo; Erika Magnaldi, atleta professionista di ciclismo; Francesco Chiappero, preparatore atletico; Prof. Massari, insegnante di educazione fisica;Dott. Pier Giuseppe Vinai, medico e psicoterapeuta.

Dalle 19 Cena a base di gnocchi e serata danzante con l’orchestra “I Monelli”.

Per maggiori informazioni visita la pagina facebook Pro Loco Roccadebaldese.