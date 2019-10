I Vigili del Fuoco Volontari di Fossano aprono la caserma a grandi e piccini

Torna a Fossano “Caserma aperta”, l’iniziativa dei Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Fossano per presentarsi alla cittadinanza.

Sabato 29 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 sarà possibile accedere alla caserma ed essere accompagnati alla scoperta dei luoghi, delle attrezzature e degli automezzi, oltre ad assistere ad alcune dimostrazioni di manovre di soccorso.

Per i più piccoli, inoltre, ci sarà Grisulandia, iniziativa dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Fossano che consente di trasformare i bambini in piccoli pompieri per un giorno, mentre l’Associazione Città degli Acaja Amici dei Vigili del Fuoco di Fossano offrirà a grandi e piccini la merenda.