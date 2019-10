Tornano le tradizionali castagnate degli Alpini nelle scuole di Bra per quattro settimane

La stagione è ancora molto clemente, tra ‘ottobrate’, raggi di sole e scarse precipitazioni. I bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di Bra corrono felici nei cortili e giardini degli istituti scolastici sparsi tra il centro cittadino e le frazioni. Il contesto perfetto per dare il via ad una delle iniziative più attese dai piccoli braidesi: le castagnate fatte dagli Alpini di Bra!



Freschi della trasferta del raduno del Primo Raggruppamento a Savona e dell’evento ‘Da cortile a Cortile’, a cui hanno preso parte in contemporanea varie decine di Alpini braidesi, i volontari hanno dato il là ad uno degli appuntamenti tradizionali per i giovanissimi concittadini: le castagnate nelle scuole!



In ordine cronologico, questa settimana le caldarroste sono state protagoniste nella scuola primaria “Principessa Mafalda di Savoia” di Pollenzo e nell’istituto Edoardo Mosca.



Praticamente full la prossima settimana, con appuntamenti presso: l’asilo nido "Cesara e Enrico Garbarino" (lunedì 21), la scuola dell’infanzia “Montecatini” (martedì 22), la scuola primaria “Rita Levi Montalcini” (mercoledì 23) e la scuola dell’infanzia “Carlo Collodi” (giovedì 24), tutte in Bra.



Le tappe della settimana successiva saranno: la scuola primaria “A. Jona” di Bandito (lunedì 28), la scuola dell’infanzia “Gina Lagorio” (martedì 29) e la scuola dell’Infanzia “C. Lubich” di Bandito (mercoledì 30).



Infine, la prima settimana di novembre coinvolgerà i bambini delle scuole d’infanzia “S. Andrea Centro Storico” (lunedì 4), “Regina Margherita di Savoia” a Pollenzo (martedì 5), “G. Rodari” (mercoledì 6).

Gli appuntamenti continueranno anche nelle settimane successive, su richiesta degli istituti scolastici.



Gli Alpini, già nelle prime scuole durante questa settimana, sono stati accolti a braccia aperte e con grande entusiasmo dai piccini, a cui intendono trasmettere lo spirito del lavoro di squadra, del servizio per la comunità e di condivisione.