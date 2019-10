Il Laboratorio Pasteur al fianco della donna

Ottobre non è un mese come tutti: ottobre è il mese del nastro rosa, quello della prevenzione per il tumore al seno.

Questa patologia, purtroppo, colpisce una donna su otto nel corso della vita e ancora adesso lo strumento più importante ed efficace a disposizione è la prevenzione.

Riuscire a cogliere in tempo, anche in assenza di segnali percepibili, il manifestarsi di questa patologia, resta tuttora un’arma determinante per poterla affrontare.

Per questo il Laboratorio Pasteur è al fianco delle donne su più fronti: presso il poliambulatorio è possibile prenotare una visita ginecologica, effettuare l’ecografia mammaria da uno specialista senologo, ottenere un quadro preventivo più approfondito grazie ai test genetici effettuati tramite il DNA Center e svolgere degli esami ematici di controllo analizzando dei parametri sentinella significativi.

La prevenzione è il passo fondamentale, per informazioni telefona allo 0171 631685 o visita il sito www.laboratoriopasteur.it