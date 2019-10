Al via una settimana di maltempo diffuso: unica pausa a metà settimana, tra martedì e mercoledì

Oggi ancora una giornata di maltempo diffuso. Pausa tra martedì e mercoledì e poi la bassa pressione sulla Spagna tenderà a spostarsi verso l’Italia tra giovedì e venerdì, portando una nuova fase di maltempo anche sulle nostre zone.

Weekend invece che vedrà un miglioramento più marcato. Temperature ancora ben sopra la media per effetto delle costanti correnti meridionali.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione:

- Oggi lunedì 21 ottobre

Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse ovunque. Gli accumuli maggiori si avranno tra Liguria centrale (qui anche con temporali) e verbano, dove si potranno toccare i 100 mm di accumulo nelle 24 ore, che sommati ai tanti mm già caduti potranno creare situazioni critiche a livello idrogeologico. Piogge moderate sulle altre zone alpine di confine con la Francia e sulla fascia di pianura più orientale, deboli sulle restanti pianure.

Temperature massime tra 17 e 20 °C.

Venti deboli ovunque, con qualche rinforzo moderato da sudest su coste liguri. Raffiche di Foehn ma dirette verso l’estero sui crinali alpini, specie della val d’Aosta.

- Da martedì 22 a mercoledì 23 ottobre

Precipitazioni in esaurimento in nottata ma ancora presenti su alto Piemonte, Alpi occidentali e parte della Liguria. Miglioramento generale nel corso della giornata e anche mercoledì non ci saranno piogge. Ma il cielo rimarrà nuvoloso con pochi spazi di sereno e nuovo aumento della nuvolosità a partire dalla serata di mercoledì.

Temperature minime in leggera diminuzione e comprese tra 12 e 15 °C, massime in aumento fino 22/23 °C.

Venti assenti domani quasi ovunque, deboli settentrionali su Liguria centro-occidentale con rinforzi al largo. Mercoledì deboli settentrionali un po’ ovunque.

- Da giovedì 24 ottobre

Una nuova perturbazione porterà piogge e temporali che interesseranno particolarmente Liguria e basso Piemonte. Dovrebbe durare poco, in quanto il minimo depressionario è previsto spingersi verso il nord Africa, per cui ci attendiamo un miglioramento rapido da venerdì e un weekend all’insegna del tempo più stabile.

Previsioni locali:

Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona