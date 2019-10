Incontri per grandi e piccini alla biblioteca di Moretta

Venerdì 25 ottobre a Moretta il gruppo "Amici della Biblioteca" proporrà una serata sulla criminalistica presentando alcuni libri sull'argomento. Interverranno l'autore Livio Secco, l'avvocato penalista Marco Ivaldi e e l'editore pubblicista Carlo Rua Redda. Durante la serata il pubblico potrà interagire con i relatori. L'appuntamento alle ore 21 presso i locali della Biblioteca Civica "B. Millone"di Moretta.

Sabato 26 ottobre la Biblioteca Civica "B. Millone" di Moretta, in collaborazione con il gruppo "Amici della Biblioteca", proporrà un pomeriggio di letture ad alta voce e laboratori per bambini da 3 a 10 anni a tema "Halloween". I bimbi potranno venire mascherati. L'appuntamento è alle ore 15 presso i locali della Biblioteca; al termine dell'attività ci sarà una piccola merenda in compagnia.