Mondovì: affidati i lavori per "restituire" il teatro sociale al rione Piazza

Sarà la cuneese "Fantino Costruzioni" a curare la messa in sicurezza del compendio immobiliare di Mondovì Piazza, che include lo storico teatro sociale e l'ex caserma reale dei carabinieri.

La ditta si è aggiudicata la gara grazie a un ribasso pari a 22,94 punti percentuali, che ha ritoccato verso il basso il costo dei lavori (335mila euro, IVA esclusa), aumentando così le somme a disposizione dell'amministrazione comunale inizialmente preventivate.

Più dettagliatamente, si prevede un intervento generale, partendo dallo sgombero di tutti i detriti interferenti con il cantiere e l'asportazione di tutte le essenze arboree presenti all'interno degli stabili, per poi arrivare al rifacimento del manto di copertura, alla rimozione degli elementi in eternit, alla messa in sicurezza delle parti strutturali ammalorate e lesionate, nonché alla sistemazione delle porzioni di intonaco instabili e alla rimozione della serramentistica, ormai prossima al collasso.

Non solo: a completamento dei lavori si prevede di fornire un affaccio diretto da via delle Scuole sull'ingresso al teatro, suggestione di passati scenari.



L'utilizzo di parte dell'avanzo d'amministrazione per sostenere i lavori è stato autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante la circolare numero 25 del 3 ottobre 2018, con cui ha disposto l'uso del suddetto per spese d'investimento senza riflessi negativi sul pareggio di bilancio.