Tutine rosa e gambe in spalla: scatta la Passeggiata con “Noi come te, donne operate al seno!”

La passeggiata più rosa che c’è, dove ti diverti più di quanto sudi, dopo le 4 volte di Bra, sbarca a… Sanfrè e Marene. Per questa camminata fuori sede, che farà sgambettare anche i poltronisti più incalliti, sono previste tantissime persone.

Per essere precisi, a Sanfrè l’appuntamento è in calendario martedì 22 ottobre, alle ore 20.30, con partenza e arrivo davanti al Comune, mentre a Marene i runner dovranno trovarsi puntuali venerdì 25 ottobre alle ore 20.45 davanti al Comune, dove, al termine, è previsto un momento informativo, al sapore di un buon tè caldo. Tutti pronti… “Respirando Benessere”.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Noi Come Te donne operate al seno”, in collaborazione con Bra Walking, l’Asse Grandi Cuori e con il patrocinio dei Comuni interessati, non è solo un modo per passare una serata, ma una cosa molto seria, nata per sensibilizzare la popolazione su una tematica importante come quella del tumore al seno e, soprattutto, invitare alla prevenzione.