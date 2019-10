Si cerca Alessandro Ghinamo, 40enne di Cerialdo: l'ultimo messaggio alle 2 di notte dopo una festa in casa con amici

Si cerca Alessandro Ghinamo, 40 anni a novembre, di Cerialdo. Di lui non si hanno sue notizie da sabato sera quando ha partecipato a una festa con degli amici. L’ultimo messaggio di Alessandro è stato mandato all’amica Debora Bianco poco dopo le due di notte tramite whatsapp. La stessa ha risposto al messaggio mezz’ora circa dopo. Il messaggio non è mai arrivato. Il telefono risulta staccato e da allora non si è più riusciti a mettersi in contatto con lo scomparso.



La stessa amica che è stata contattata per l’ultima volta ha affidato al suo profilo social l’appello per ritrovare Alessandro Ghinamo. Appello che riportiamo integralmente.



“Da ieri sera non abbiamo più notizie del nostro carissimo amico Alessandro Ghinamo, dopo una bellissima serata passata in simpatia e allegria! Chiedo a tutti coloro che l'avessero visto sentito avessero anche una minima notizia di farsi avanti di dirmelo in maniera che possiamo ritrovare Alessandro. Lo chiedo da parte della sua famiglia che mi ha chiesto di fare questa cosa, e ve lo chiedo da parte mia e di tutti i suoi carissimi amici. Anche il più piccolo indizio è utile ai carabinieri per ritrovarlo. Grazie di cuore. Questa è la targa della sua auto, una microcar colore blu X87NX4".



La denuncia è stata depositata nel pomeriggio di ieri ai carabinieri.