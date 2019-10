Banca di Cherasco e A.C. Bra insieme per il 2019/2020

Anche per l’anno sportivo 2019/2020, Banca di Cherasco e A.C. Bra saranno legate da un contratto di sponsorizzazione che sigla la loro collaborazione a sostegno del territorio.

Fondato nel lontano 1913, il Bra Calcio è alla sua sesta stagione consecutiva nel quarto campionato nazionale (D), nel 2011-2012 vinse l’Eccellenza piemontese approdando tra i Dilettanti, la stagione seguente trionfò in Serie D, staccando il pass per la storica Lega Pro Seconda Divisione (ex Serie C2). La Prima squadra è allenata da Fabrizio Daidola e capitanata dal roccioso difensore centrale Alessandro Rossi (classe 1994). L’A.C. Bra ha oltre 350 tesserati ed ha ospitato a fine agosto 2019, il V Trofeo Banca di Cherasco, triangolare tra A.C. Bra, ASD Cheraschese 1904 e ASD Roretese.

Il rinnovato sostegno tra le due realtà è rappresentato dalla presenza del logo di Banca di Cherasco sul materiale sportivo delle diverse squadre e presso i campi dell’impianto sportivo Attilio Bravi di Bra.

“L’A.C. Bra è una società importante per il territorio perché accoglie moltissimi giovani, dai primi calci alla prima squadra, e gli insegna la condivisione e il gioco di squadra, valori importanti sia nello sport che nella vita di tutti i giorni” dichiara Giovanni Claudio Olivero, Presidente di Banca di Cherasco. “Siamo lieti di aver rinnovato il nostro sostegno e ne approfitto per ringraziare tutti coloro che si impegnano ogni giorno per far vivere le associazioni del territorio, mantenendo vive le nostre realtà locali e fornendo un servizio alla nostra comunità”.

"A nome del Bra calcio che ho l’onore di presiedere e rappresentare, ringrazio Banca di Cherasco per il supporto e per aver rinnovato la fiducia nei nostri confronti. A.C. Bra significa Prima squadra, Settore Giovanile, allenatori, dirigenti, staff, famiglie e tifosi, tutti con a cuore i colori giallorossi, con la volontà di continuare a crescere e migliorare. Dopo un avvio complicato in Serie D, il successo sul Prato ci ha dato grande carica e risaliremo la china con tutto noi stessi!” spiega Giacomo Germanetti, Presidente di A.C. Bra.