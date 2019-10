Focus Germania e Svizzera in Camera di commercio a Cuneo

Nella giornata di lunedì 4 novembre alle 9.00, la Camera di commercio di Cuneo, nell’ambito delle attività del progetto SEI - Sostegno Export Italia e in collaborazione con il Centro Estero per l'Internazionalizzazione, organizza un seminario informativo e di orientamento su Germania e Svizzera, seguito da incontri di approfondimento individuali o a piccoli gruppi settoriali.

Svizzera e Germania rappresentano due mercati di sbocco limitrofi e di grande interesse per le PMI. Il convegno intende far conoscere le opportunità che le imprese possono cogliere ed aiutarle ad operare in quest’area grazie al supporto fornito della rete delle Camere di commercio italiane all’estero. Relatori dell’incontro saranno Fabio Franceschini, Responsabile dell'Ufficio di Lugano della Camera di commercio Italiana per la Svizzera e Isabella Pignagnoli-Hoffmann, della Camera di Commercio Italo – Tedesca. La partecipazione all’evento è gratuita previa compilazione del form online.

“La Svizzera è un importante paese di interscambio commerciale per le nostre imprese, conoscere meglio la loro normativa e le loro procedure – ha affermato il presidente Ferruccio Dardanello - consente di individuare nuove opportunità commerciali e contrattuali in un mercato con margini di sviluppo importanti e supportare scelte di business coerenti e sostenibili nel medio e lungo periodo".



Al termine del convegno i relatori saranno a disposizione delle aziende per fornire informazioni sugli specifici settori merceologici e sulle possibilità di business in ogni singolo comparto economico.

Maggiori informazioni alla pagina http://adesioni.centroestero.org/focus-germania-svizzera-sede-cuneo

La scadenza delle iscrizioni è giovedì 31 ottobre 2019.