Navigator di Cuneo: cosa stanno svolgendo nei Centri per l'Impiego

Hanno preso servizio anche a Cuneo i "navigator", nuova figura professionale che ha come obiettivo primario quello di reinserire lavorativamente i percettori del Reddito di Cittadinanza.

L'innovativa figura del navigator

Il Ministro Luigi Di Maio, che fino a quale mese fa aveva competenza in tema di lavoro, mentre oggi è impegnato agli Esteri, non si è limitato ad istituire il Reddito di Cittadinanza, ma ha voluto fortemente associare a questa misura delle "politiche attive" per evitare che il sussidio fosse meramente assistenziale.

Da questo punto di vista dovrebbero recitare un ruolo da protagonisti i navigator, lavoratori assunti da Anpal Servizi S.p.A. i quali operano nei Centri per l'Impiego in affiancamento agli operatori dipendenti della Regione.

La figura del navigator è assolutamente innovativa e in molti si sono chiesto quale sarebbe potuto essere, concretamente, il suo ruolo.

Cosa fa il navigator

Il navigator opera in affiancamento agli operatori dei Centri per l'Impiego, è proprio in questi uffici, infatti, che svolge la propria mansione, e il suo obiettivo primario è quello di fare in modo che i percettori del Reddito di Cittadinanza possano trovare una collocazione lavorativa.

Si può dunque affermare che il ruolo del navigator è centrale per quel che riguarda le cosiddette "politiche attive": il Reddito di Cittadinanza, infatti, non è stato inteso come uno strumento meramente assistenziale, al contrario è stata prevista una struttura che da un lato richiede un impegno attivo, e dall'altro offre appunto delle preziose opportunità di reinserimento socio-lavorativo a queste fasce di popolazione.

In cosa sono attualmente impegnati i navigator di Cuneo

Al momento i navigator di Cuneo, proprio come quelli impegnati presso altre province e altre regioni, si stanno occupando principalmente dello svolgimento dei colloqui con i percettori del Reddito di Cittadinanza.

Per ognuno di questo cittadini si sta tracciando un profilo che potrà senz'altro rivelarsi utile nella fase successiva, ovvero quella più strettamente finalizzata all'individuazione di un'opportunità lavorativa.

La legge stabilisce infatti che al percettore del Reddito di Cittadinanza debbano essere fornite delle offerte di lavoro: tali offerte devono essere "congrue", dunque devono rientrare in determinati parametri, e il cittadino è chiamato ad accettarle.

Anche la possibilità che si verifichi un rifiuto, in realtà, è prevista, tuttavia eventuali offerte successive prevedono delle condizioni meno vantaggiose dal punto di vista della distanza tra la residenza e il luogo di lavoro; laddove il percettore del sussidio dovesse rifiutare anche la terza offerta, egli perderebbe definitivamente il diritto all'erogazione mensile.

Spetterà dunque ai navigator impegnati presso i Centri per l'Impiego di Cuneo l'obiettivo di fornire delle proposte lavorative a queste fasce di popolazione, tuttavia è utile sottolineare che questi professionisti sono chiamati anche a curare la formazione dei percettori del Reddito di Cittadinanza.

Non solo offerte di lavoro, ma anche formazione

Lo stesso Ministro Di Maio d'altronde, nel presentare questo progetto, si soffermò molto sul fatto che le imprese avrebbero avuto la possibilità di assumere delle persone formate, di conseguenza i navigator dovranno occuparsi anche di proporre dei corsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo.

Cerchiamo di fare un esempio: laddove un navigator fosse a conoscenza del fatto che vi sia, nel cuneese, un'azienda informatica che cerca un programmatore, egli può suggerire ad un percettore del Reddito, magari che può già vantare delle buone basi, di seguire un corso php presso un'azienda specializzata come PuntoNetFormazione.

Questo può dunque essere un modo molto funzionale, molto efficace, per reinserire lavorativamente le fasce di popolazione più indigenti; nei prossimi mesi, ovviamente, avremo modo di scoprire se quest'ambizioso progetto riuscirà a dare i suoi frutti.