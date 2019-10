Come difendersi dalle fake news? Se ne parla a Bra con il prof. Magnea

Come imparare a difenderci dalle notizie false o distorte, le cosiddette bufale o fake news? Se ne parlerà giovedì 24 ottobre a Bra, nell’ambito di un convegno organizzato dal Rotary Club cittadino in collaborazione con il Comune di Bra, dal titolo: “Cittadini e informazione in rete: una sfida educativa e sociale”.



Relatore d’eccezione del convegno – in programma alle ore 18.15 al centro culturale “Giovanni Arpino”, in via Guala 45 – sarà il professore Lorenzo Magnea, docente di Fisica teorica all’Università degli Studi di Torino e ideatore del corso “Fisica per cittadini”, nato presso l’ateneo piemontese proprio per sfatare le bufale della quotidianità, in un percorso formativo interdisciplinare che mette insieme scienze naturali, politica e media.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.